Científicos en Singapur encuentran forma de regenerar riñones dañados

Un estudio realizado por científicos de Singapur presenta nuevas oportunidades para tratar la insuficiencia renal mediante la regeneración del órgano afectado.

Hoy 07:01

Un equipo de científicos de la Escuela de Medicina Duke-NUS en Singapur ha descubierto un mecanismo que podría revolucionar el tratamiento de la enfermedad renal crónica. Su investigación sugiere que el bloqueo de la interleucina-11, una proteína específica, permitiría la regeneración del riñón y una mejora significativa en su función ante daños prolongados.

Este hallazgo es de suma importancia, ya que la insuficiencia renal suele ser una condición progresiva, cuyos tratamientos se limitan a la diálisis o al trasplante en etapas avanzadas. La posibilidad de regenerar el riñón abre un nuevo horizonte en el manejo de esta enfermedad.

La interleucina-11, o IL-11, es una proteína involucrada en la comunicación celular. Anteriormente se pensaba que tenía funciones protectoras, sin embargo, estudios recientes han demostrado su relación con el desarrollo de fibrosis en el tejido renal.

En el riñón, la IL-11 activa mecanismos que provocan cicatrices en el tejido, dificultando la capacidad del órgano para filtrar la sangre y mantener el equilibrio en el organismo. Esta activación de IL-11 bloquea el proceso natural de reparación del riñón.

El equipo de Duke-NUS ha logrado inhibir la acción de la IL-11, lo que ha resultado en una notable reducción de la fibrosis y en una reactivación de la capacidad de las células renales para multiplicarse. En modelos experimentales, este enfoque ha permitido disminuir la inflamación, reducir la formación de tejido cicatricial, estimular la regeneración celular y mejorar la función renal.

Estos hallazgos sugieren que la intervención en la IL-11 no solo previene el daño, sino que también podría facilitar la regeneración del riñón, activando los mecanismos de reparación intrínsecos del órgano.

La enfermedad renal crónica afecta a millones de personas en todo el mundo y representa un reto considerable para los sistemas de salud. Cualquier avance que permita recuperar la función renal genera gran expectativa entre los especialistas.

A pesar de los resultados prometedores, los investigadores subrayan la necesidad de realizar ensayos clínicos en humanos para validar la seguridad y la eficacia de esta nueva estrategia terapéutica.