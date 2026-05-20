“Vos ponés una taza y Milei pierde”: Grabois agitó el escenario político rumbo a 2027

El dirigente de Patria Grande aseguró que el Presidente llegará debilitado a las próximas elecciones y cuestionó tanto al modelo libertario como la falta de un programa político durante el gobierno de Alberto Fernández.

Hoy 07:46

El diputado nacional de Unión por la Patria y referente de Patria Grande, Juan Grabois, volvió a meterse en el debate sobre el futuro político de Javier Milei y el escenario electoral rumbo a 2027.

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“Vos ponés una taza y Milei pierde, esa es mi visión de lo que va a pasar en la política argentina”, lanzó Grabois, en tono irónico, al analizar la proyección del oficialismo libertario.

De todos modos, el dirigente aclaró que la oposición no debería limitarse a buscar un candidato competitivo, sino construir una alternativa con propuestas concretas. “El tema es no poner una taza o que si ponés una taza, que tenga un contenido programático”, sostuvo.

Grabois, quien semanas atrás expresó su intención de competir por la Presidencia, pidió no adelantar la discusión electoral y remarcó que primero debe definirse un programa de gobierno.

“En lo que tiene que ver con las candidaturas hay que desensillar hasta que aclare. Yo quisiera no competir con nadie porque tenemos un programa de consenso de cara al pueblo”, afirmó.

En ese marco, también realizó una autocrítica sobre la experiencia del gobierno de Alberto Fernández y consideró que uno de los principales errores del Frente de Todos fue no haber tenido un programa común. “El gobierno se forjó para ganarle a Macri, no para desarrollar un conjunto de políticas públicas”, señaló.

Como ejemplo, mencionó la falta de acuerdo interno sobre cómo abordar el problema de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, al que calificó como uno de los grandes desafíos que todavía enfrenta el país.

Además, explicó que desde Patria Grande impulsan un debate dentro del “movimiento nacional y popular” sobre una serie de reformas estructurales.

Entre ellas mencionó cambios en materia habitacional, fiscal, política exterior, justicia, educación, seguridad, defensa, salud y desarrollo agrario.

Para Grabois, “lo que se ha perdido en la política es un eje programático”, y sostuvo que esa carencia termina favoreciendo al modelo libertario. “Para un gobierno libertario es muy fácil porque no tenés que tener políticas públicas”, cuestionó.

Con esas declaraciones, el dirigente volvió a posicionarse dentro del universo opositor con una crítica al oficialismo, una revisión del pasado reciente del peronismo y una propuesta de construcción programática de cara a las presidenciales de 2027.