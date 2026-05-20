Recuperaron los últimos dos cuerpos de los buzos italianos que murieron en la cueva submarina en Maldivas

Se trata de los restos de los restos de Muriel Oddenino y Giorgia Sommacal. Ahora comienza el proceso de repatriación.

Hoy 08:13

Tras una complejo operativo de búsqueda, este miércoles lograron rescatar los dos últimos cuerpos de los buzos italianos que murieron la semana pasada en el interior de una cueva submarina en Maldivas.

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Los cinco buceadores italianos -incluyendo un instructor- estaban explorando la cueva en el atolón Vaavu el jueves pasado cuando desaparecieron.

El cuerpo de su instructor italiano de buceo fue recuperado fuera de la cueva, y los buzos finlandeses encargados de la recuperación ya habían sacado a la superficie el martes los cuerpos de dos de los fallecidos.

El portavoz presidencial Mohameed Hussain Shareef informó que los dos últimos cuerpos fueron recuperados por tres buzos finlandeses, con apoyo de la guardia costera y la policía de Maldivas.

Fueron trasladados a una morgue e identificados como Muriel Oddenino y Giorgia Sommacal. El martes se recuperaron los restos de Monica Montefalcone y Federico Gualtieri, dijo el portavoz gubernamental Ahmed Shaam. El instructor, Gianluca Benedetti, fue encontrado cerca de la entrada de la cueva el día en que los buzos desaparecieron.

Montefalcone y Sommacal eran madre e hija

“Después de eso coordinaremos con el gobierno italiano e iniciaremos el procedimiento para repatriar los cuerpos”, manifestó. Dio las gracias a los buzos finlandeses y los elogió por su profesionalismo y liderazgo.

Los cuatro cuerpos habían sido localizados el lunes a una profundidad de alrededor de 60 metros (200 pies), el doble de la profundidad legal para el buceo recreativo en la nación insular. La búsqueda se había suspendido temporalmente después de que un buzo militar local muriera durante un peligroso intento de recuperación.

El gobierno de Maldivas señaló que los buzos de recuperación avistaron los cuerpos en la zona más lejana de la cueva. El portavoz gubernamental Ahmed Shaam dijo que los cuatro cuerpos se encontraron “prácticamente juntos”.

La cueva ha sido explorada en el pasado por expertos locales y buzos extranjeros, dijo anteriormente a The Associated Press el portavoz presidencial Shareef.

Dos de las víctimas no estaban inscriptas

Aunque los buzos italianos tenían un permiso, las autoridades no sabían por su propuesta la ubicación exacta de la cueva que estaban explorando, y al menos dos de los fallecidos no figuraban en la lista de participantes que se había presentado, “así que no sabíamos que formaban parte de la expedición”, explicó Shareef.

Describió las condiciones en lo zona más alejada de la cueva como “desafiantes”, con un terreno difícil, fuertes corrientes y poca visibilidad.

Añadió que también se había emitido una alerta por mal tiempo, y que los investigadores deben determinar si los buzos tomaron las precauciones adecuadas.

El equipo de rescate

La Divers’ Alert Network Europe, que desplegó a los buzos finlandeses, los describió como buzos técnicos y de cuevas con experiencia en misiones de búsqueda y recuperación, incluidas operaciones en “entornos profundos con techo, espacios confinados y escenarios de alto riesgo”.

El equipo de rescate utilizó dispositivos de respiración de circuito cerrado, un sistema que recicla el gas respiratorio exhalado y elimina el dióxido de carbono mediante un depurador químico, lo que permite “inmersiones significativamente más largas”, indicó la organización.

La causa de muerte del buzo militar maldivo seguía bajo investigación, pero colegas han sugerido que pudo haber fallecido por narcosis de nitrógeno o por descompresión a esa profundidad.