EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:47

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Jueves 21 de mayo: de 8:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza, Taco Pozo (dpto. Pellegrini), Km 90, Las Lomitas y Km 100 (dpto. Loreto); de 08:30 a 11:30 hs afectando a los barrios 8 de Abril, Reconquista y La Católica de la ciudad Capital; de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de El Polear (sobre Ruta 34 vieja); de 10:30 a 13:30 hs afectando a la localidad de Campo Gallo (zona Centro); de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte de la ciudad Ojo de Agua y a parte de la localidad de Campo Gallo (calles Irigoyen y Rivadavia) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte del barrio Besares de la ciudad de La Banda (comprendida entre Besares, Los Andes, Balcarce y Canal 9 de Julio).

Viernes 22 de mayo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a los barrios Ulluas y Flores de la ciudad Capital; de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Los Soria, Los Acostas, Chaupi Pozo, Ardiles, Quita Punco y Los Diaz (dpto. Banda); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Nuevo Líbano (dpto. Banda) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a las localidades de Cuyoj, Nueva Líbano y La Capilla (dpto. Banda).