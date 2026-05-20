Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAY 2026 | 11º
X
Locales

EDESE informó cortes programados por trabajos de mejoras

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:47

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Jueves 21 de mayo: de 8:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza, Taco Pozo (dpto. Pellegrini), Km 90, Las Lomitas y Km 100 (dpto. Loreto); de 08:30 a 11:30 hs afectando a los barrios 8 de Abril, Reconquista y La Católica de la ciudad Capital; de 09:30 a 12:30 hs afectando a la localidad de El Polear (sobre Ruta 34 vieja); de 10:30 a 13:30 hs afectando a la localidad de Campo Gallo (zona Centro); de 13:00 a 16:00 hs afectando a parte de la ciudad Ojo de Agua y a parte de la localidad de Campo Gallo (calles Irigoyen y Rivadavia) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a parte del barrio Besares de la ciudad de La Banda (comprendida  entre Besares, Los Andes, Balcarce y Canal 9 de Julio).

Viernes 22 de mayo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Nueva Esperanza y Taco Pozo (dpto. Pellegrini); de 08:30 a 11:30 hs afectando a los barrios Ulluas y Flores de la ciudad Capital; de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Los Soria, Los Acostas, Chaupi Pozo, Ardiles, Quita Punco y Los Diaz (dpto. Banda); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Nuevo Líbano (dpto. Banda) y de 14:00 a 17:00 hs afectando a las localidades de Cuyoj, Nueva Líbano y La Capilla (dpto. Banda).

TEMAS Edese

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca volvió a decepcionar en La Bombonera y comprometió su clasificación a octavos
  2. 2. Quimsa se hizo fuerte en casa, eliminó a Instituto y sacó boleto a semifinales
  3. 3. Presentaron un reclamo judicial por la polémica estatua de San La Muerte en La Bajada
  4. 4. EN VIVO - Comienza una nueva edición del Smart City Expo Santiago del Estero
  5. 5. Vecina de La Banda brindó un dramático testimonio luego de sufrir robos en la vivienda de sus padres
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT