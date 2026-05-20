Milei negó una interna en el Gobierno, respaldó a Martín Menem y llamó “hermano” a Santiago Caputo

El Presidente aseguró que la polémica por una cuenta en X atribuida al titular de Diputados fue “prefabricada” y defendió a ambos dirigentes libertarios.

Hoy 09:20

El presidente Javier Milei salió este martes a negar una supuesta interna dentro de La Libertad Avanza y respaldó públicamente tanto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, como a su asesor presidencial, Santiago Caputo.

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Durante una entrevista en el streaming libertario Neura, el mandatario fue consultado sobre las versiones de tensión entre ambos dirigentes luego de la polémica por la cuenta de X @PeriodistaRufus, atribuida presuntamente a Menem. Milei rechazó esa hipótesis y aseguró que toda la situación fue armada.

“Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem. Eso está prefabricado”, afirmó el jefe de Estado. Además, sostuvo que el propio Menem ya dio explicaciones sobre el tema dentro del gabinete y mencionó un video realizado por el cineasta oficialista Santiago Oría.

“Martín lo explicó dentro del gabinete y, si quiere, le paso el video que armó Oría, por ejemplo, que explica lo que le hicieron a Martín Menem”, señaló el Presidente.

Milei también defendió a Santiago Caputo, uno de los dirigentes más influyentes de su entorno político. “Santiago Caputo es, yo le diría, como un hermano para mí”, expresó. Sobre Menem, destacó el trabajo que realiza al frente de la Cámara de Diputados y lo calificó como “enorme, fenomenal y extraordinario”.

En ese contexto, el mandatario minimizó las diferencias dentro del oficialismo y aseguró que las distintas miradas son parte natural del funcionamiento político. “Lo que yo entiendo es que el periodismo llama internas a discrepancias en la forma de pensar de una persona y otra”, sostuvo.

“Si todos pensáramos igual significa que no está pensando nadie. Y eso es sano: que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. Después, miremos los resultados: acá lo que importa son los resultados”, agregó.

Pese a las declaraciones públicas de Milei, las tensiones dentro de La Libertad Avanza continúan y las diferencias entre distintos sectores del oficialismo siguen latentes.

Durante el fin de semana, Santiago Caputo también quedó en el centro de la escena luego de una serie de publicaciones en redes sociales desde su cuenta personal. Allí apuntó contra quienes manejan la cuenta @PeriodistaRufus y utilizó un término despectivo que generó fuerte repercusión en redes sociales.