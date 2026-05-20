El Gobierno cuestionó la marcha convocada por asociaciones médicas y negó un ajuste en salud

La movilización central es en la ciudad de Buenos Aires, con la participación de gremios de la salud, la CTA Autónoma, organizaciones sociales y colectivos vinculados al sistema sanitario público.

Hoy 09:55

El Gobierno negó que haya un ajuste en el área de Salud y criticó la marcha que harán sindicatos y trabajadores del sector, en reclamo de más fondos para el sector: “Tiene un tinte político”.

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Saúl Flores, Secretario de Gestión Sanitaria del Ministerio liderado por Mario Lugones, dijo que “de ninguna manera” hay reducción de fondos para salud y habló de “tinte netamente político” de los organizadores de la movilización.

Flores destacó que “no existe un ajuste, no existe un desfinanciamiento. Sí existe una configuración sobre la eficiencia y lo que lleva consigo esa eficiencia, que es el ahorro en los manejos de los recursos”.

El funcionario de Salud dijo en declaraciones a Radio Mitre que, en el caso del Hospital Garrahan hubo una inversión de $30 mil millones “como producto del mejor manejo de los fondos”.

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Flores habló además de “las transferencias en cuanto a atención de los pacientes” y ejemplificó: “En el 2025, se invirtieron $136.269.000.000, lo que significa para este año, con respecto a ese monto, un 66% de aumento en el presupuesto. Obviamente que los presupuestos son finitos y la planificación que estamos realizando da cuenta de eso".

El Secretario de Gestión Sanitaria de Salud destacó que Nación “va a financiar el aumento en esa cobertura, tanto de pacientes oncológicos y como aquellos con enfermedades poco frecuentes”.

Flores advirtió además que en el caso de los hospitales SAMIC (Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad), de financiamiento compartido entre Nación y Provincia, el gobierno de Axel Kicillof tiene una deuda de $644.700.000.000 hacia esos centros de salud.

Las claves de la marcha de sindicatos y trabajadores de la salud para pedir más fondos para el sector

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Organizaciones sindicales, asociaciones médicas y trabajadores del sistema sanitario convocaron para a una Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública en rechazo a lo que advierten que es un ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei, con denuncias de deterioro en hospitales, programas nacionales y prestaciones esenciales.

La movilización central es en la ciudad de Buenos Aires, a partir de las 13.00 desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo, con la participación de gremios de la salud, la CTA Autónoma, organizaciones sociales, residentes, estudiantes y colectivos vinculados al sistema sanitario público.

Bajo la consigna “La salud no puede esperar”, los organizadores aseguran que el sistema atraviesa una situación crítica por un recorte presupuestario, caída de programas nacionales, falta de insumos y medicamentos. Entre los principales reclamos hablan la reducción de partidas destinadas a hospitales públicos, las dificultades de acceso a tratamientos y ajuste sobre jubilados y pacientes con enfermedades crónicas.