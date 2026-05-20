Shakira obtiene victoria legal contra Hacienda y recuperará 60 millones

Shakira triunfa en su lucha legal contra Hacienda en España, recuperando 60 millones de euros tras un fallo de la Audiencia Nacional que anula las sanciones impuestas por el año fiscal 2011.

Hoy 10:21

Shakira ha salido victoriosa en una prolongada batalla legal contra la Hacienda española, recuperando alrededor de 60 millones de euros tras un fallo de la Audiencia Nacional. Esta decisión se produce después de ocho años de litigio relacionado con el ejercicio fiscal de 2011, en el cual se cuestionaba su residencia fiscal en España.

La Audiencia Nacional determinó que la Agencia Tributaria no logró demostrar que la cantante colombiana había permanecido más de 183 días en el país ese año. La justicia española anuló las liquidaciones y sanciones previamente impuestas, lo que significa una victoria significativa para la artista.

El fallo implica que la Agencia Tributaria deberá reembolsar a Shakira una suma que incluye cantidades pagadas, intereses y costos asociados al proceso. Medios de comunicación como BBC Mundo y Reuters han reportado que la cifra total podría alcanzar los 70 millones de dólares.

La controversia se centraba en la consideración de Shakira como residente fiscal en España. La Agencia Tributaria argumentaba que su relación con Gerard Piqué y su vida personal en el país justificaban su estatus. Sin embargo, el tribunal concluyó que la artista no había superado el límite de días necesarios para ser considerada residente.

El contexto del año 2011 es relevante, ya que Shakira estaba en plena gira mundial con 120 conciertos en 37 países. Su defensa argumentó que la mayoría de su tiempo fue pasado fuera de España, lo que fue aceptado por la Audiencia Nacional.

A pesar de la favorable decisión, el caso podría no estar completamente cerrado, ya que la Agencia Tributaria tiene la opción de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que podría afectar la devolución definitiva de los fondos.

Shakira expresó su satisfacción tras el fallo, afirmando que “nunca hubo fraude” y que el proceso afectó su reputación y bienestar. Es importante destacar que este fallo solo se refiere al año 2011 y no altera su situación fiscal de 2012 a 2014, que ya fue resuelta con un acuerdo anterior.