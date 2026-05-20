“Le mintieron al Presidente”: el Gordo Dan contradijo a Milei y apuntó contra Martín Menem

Daniel Parisini, referente de Las Fuerzas del Cielo, aseguró que la cuenta atribuida al titular de Diputados sí le pertenecía y sostuvo que la polémica dentro de La Libertad Avanza “no fue algo prefabricado”.

Hoy 11:13

La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo luego de que Daniel Parisini, conocido como el "Gordo Dan", contradijera públicamente la versión de Javier Milei sobre la polémica cuenta de X atribuida a Martín Menem.

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El referente de Las Fuerzas del Cielo, espacio alineado con el asesor presidencial Santiago Caputo, aseguró que la cuenta @PeriodistaRufus sí pertenecía al titular de la Cámara de Diputados y rechazó que se haya tratado de una maniobra “prefabricada”, como había señalado el Presidente.

“Yo estoy convencido de que no es algo prefabricado. Estoy convencido de que la cuenta pertenecía a Martín Menem. Lo tengo totalmente asegurado. No tengo dudas. Creo que le mintieron al Presidente”, afirmó Parisini durante su programa en el canal de streaming Carajo.

La frase apuntó directamente contra la explicación que Milei había dado horas antes en Neura, donde defendió a Menem y sostuvo que la controversia había sido armada para perjudicarlo políticamente. “Eso fue algo que le han plantado a Martín Menem. Eso está prefabricado”, había dicho el mandatario.

Parisini también cuestionó los cambios en la versión oficial sobre el origen de la cuenta. Según planteó, primero se había hablado de un supuesto error involuntario del community manager de Menem y luego de una operación implantada.

“Vuelven a cambiar la versión respecto a lo que ya había dicho el propio Martín Menem, que se trataba de una equivocación de un CM suyo”, señaló el dirigente libertario.

Además, pidió que se publique el video que, según Milei, habría elaborado Santiago Oría para explicar lo ocurrido. “Si ese video se publica y tiene algún argumento convincente, yo mismo me comprometo a pedir disculpas públicas”, aseguró.

La polémica comenzó durante el fin de semana, cuando Santiago Caputo atribuyó a Menem el manejo de la cuenta anónima @PeriodistaRufus, desde donde se habrían realizado publicaciones críticas contra sectores internos del oficialismo.

Caputo en X

El episodio escaló rápidamente en redes sociales y dejó expuestas las tensiones entre el sector alineado con Caputo y el espacio más cercano a Karina Milei, donde se ubica Martín Menem.

Pese al intento del Presidente de bajarle el tono al conflicto, Parisini sostuvo que lo ocurrido dejó al descubierto las diferencias internas. “No se puede tomar a la gente de pelotuda. No es cuidar al Presidente”, lanzó.

“Quedó todo al descubierto, nos sacamos las caretas y la gente sabe quién es quién”, cerró el referente libertario.