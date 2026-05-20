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Maddie Ziegler apuesta a nuevos desafíos en el cine con una comedia romántica

La actriz continúa ampliando su carrera en la pantalla grande con propuestas que combinan romance, drama y cine independiente.

Hoy 07:35

La actriz y bailarina Maddie Ziegler atraviesa una etapa de consolidación en su carrera cinematográfica, con una agenda de próximos proyectos que la posicionan en distintos géneros y formatos, desde la comedia romántica hasta el thriller.

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Uno de sus trabajos más destacados en camino es In a Holidaze, una comedia romántica producida por Netflix basada en la novela homónima de Christina Lauren. La historia sigue a una joven que revive repetidamente las fiestas navideñas, en una trama que combina viajes en el tiempo con relaciones afectivas. El proyecto representa una incursión más directa de Ziegler en el género romántico, ampliando su registro actoral hacia un público masivo.

Este estreno se suma a una serie de producciones recientes que marcan su evolución dentro de la industria. Entre ellas se encuentra Pretty Lethal, un thriller presentado en SXSW 2025 que explora un universo oscuro vinculado al ballet, donde compartió elenco con figuras como Uma Thurman. También participó en My Old Ass, producción de Amazon MGM Studios, y en Fitting In (2023), una historia coming-of-age que refuerza su presencia en el cine independiente.

El recorrido reciente de Ziegler evidencia una estrategia orientada a diversificar sus papeles y alejarse progresivamente de la imagen que la hizo conocida en sus inicios en Dance Moms. Con cada nuevo proyecto, la actriz busca consolidarse en la industria cinematográfica con propuestas que combinan visibilidad comercial y desarrollo artístico.

En este contexto, la llegada de In a Holidaze aparece como un paso clave en su proyección internacional, al insertarse en uno de los géneros más populares del streaming global.

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