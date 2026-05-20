"La economía está en una especie de serrucho donde algunos están bien y otros más o menos mal"

Así lo ilustró durante su columna para Radio Panorama de este miércoles el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:19

El licenciado Osvaldo Granados analizó la actualidad económica durante su habitual columna en Radio Panorama y describió un escenario marcado por contrastes, donde la mejora en algunos sectores convive con dificultades en otros.

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“La economía está en una especie de serrucho donde algunos están bien y otros están más o menos mal”, graficó el especialista, al referirse al comportamiento dispar de la actividad.

En relación a la inflación, Granados señaló que “casi toda fue por el precio de los combustibles”, marcando el impacto de este componente en la evolución reciente de los precios.

De cara a los próximos datos oficiales, anticipó un posible repunte: “Mañana se va a conocer cómo está la actividad económica, va a haber un rebote”, afirmó. En ese sentido, explicó que su proyección se basa en la capacidad instalada de la industria, es decir, el nivel de uso de la maquinaria disponible, indicador que muestra señales de mejora. “Hay un repunte de la industria y la construcción”, agregó.

En cuanto al frente financiero, el analista sostuvo que no se vislumbra una corrida bancaria en el corto plazo, incluso entre economistas críticos del Gobierno. Según detalló, esto se debe a que el Banco Central continúa comprando dólares, lo que contribuye a sostener cierta estabilidad.

Granados también remarcó que el objetivo oficial sigue siendo la desaceleración de la inflación. En ese marco, explicó que no se está monetizando la economía, ya que los pesos no se vuelcan al mercado incluso cuando se adquieren divisas.

Finalmente, planteó una expectativa moderada hacia adelante: “Si la inflación del mes que viene comienza con 1, se puede empezar a recuperar salarios de a poco”, concluyó, dejando entrever un escenario de mejora gradual condicionado a la evolución de los precios.