Condenan a tres años de prisión en suspenso a un santiagueño residente en Australia

El imputado conducía la camioneta en la que viajaba la víctima, su empleado, cuando ocurrió un accidente en abril del 2020, en la localidad de Garza.

Hoy 09:00

Un histórico juicio abreviado —que sienta un precedente relevante para la provincia— se llevó a cabo ayer por la mañana en el marco de una causa por homicidio culposo en accidente de tránsito.

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El aspecto más destacado del debate fue la comparecencia del imputado de manera completamente remota, a través de plataformas virtuales, debido a que se encuentra radicado en Australia desde hace más de un año.

Luego de intensas negociaciones y una evaluación exhaustiva de los elementos probatorios reunidos durante la investigación penal, el abogado defensor —Dr. Martín Aguirre— alcanzó un acuerdo con el Ministerio Público Fiscal, representado por el Dr. Rubén Alfonso.

Como resultado, las partes consensuaron una condena de tres años de prisión en suspenso para el comerciante —quien conducía la camioneta involucrada en el hecho ocurrido el 8 de abril de 2020 en la localidad de Garza—, junto con una inhabilitación de cinco años para conducir vehículos.

El Dr. Aguirre subrayó la trascendencia institucional del proceso, al tratarse del primer caso en la provincia y en el país en el que un imputado recibe una condena mediante juicio abreviado con participación 100% virtual.

En ese sentido, explicó que, pese a la diferencia horaria de 12 horas con Australia, el acusado pudo seguir la audiencia en tiempo real gracias a los sistemas de conectividad del Poder Judicial.

“Este formato procesal sienta un precedente fundamental en la provincia respecto del uso de tecnologías para garantizar el acceso a la justicia. Fue clave el rol de la OGA de Juicio Oral, cuyo director, el Dr. Alejandro Presti, coordinó la virtualidad entre el magistrado, el fiscal, la defensa y el imputado”, destacó.

Asimismo, el defensor aclaró que la autoría del hecho nunca estuvo en discusión. Indicó que el acusado fue consciente desde el primer momento de la gravedad de lo ocurrido y asumió su responsabilidad, lo que facilitó la resolución del conflicto mediante este acuerdo.

Una vez oídas las partes, el juez del Tribunal de Juicio Oral, Dr. Raúl Alberto Santucho, se dirigió al imputado por vía virtual para explicarle los términos del acuerdo. Tras prestar su consentimiento, el magistrado procedió a la homologación de la sentencia.

Según se detalló, el condenado no podrá conducir durante cinco años, tanto en Argentina como en su lugar de residencia actual, medida que en el extranjero será supervisada por Cancillería. Además, el imputado fijó domicilio en Australia, proporcionó un número de contacto y presentó documentación vinculada a su situación laboral.

El hecho

Cabe recordar que el acusado, propietario de una empresa distribuidora, circulaba en una camioneta realizando reparto de mercadería en sentido sudoeste-noreste. En la caja del vehículo viajaban dos operarios, uno de ellos la víctima, quien —según consta en la causa— se trasladaba sobre la baranda lateral.

Al intentar ingresar por el acceso norte y advertir que el paso estaba bloqueado, el conductor realizó una maniobra de giro en U. Esta acción provocó que el trabajador perdiera la estabilidad, cayera sobre la calzada y fuera arrollado por las ruedas del propio vehículo.

El chofer detuvo inmediatamente la marcha para asistirlo, y la víctima fue trasladada a un hospital de la zona, donde falleció como consecuencia de las heridas.