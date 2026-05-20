La Argentina negó una cooperación militar con Bolivia y rechazó las denuncias de Evo Morales

Morales había declarado que el gobierno de Javier Milei había enviado material antidisturbios para colaborar en la represión de las protestas que buscan la caída de Rodrigo Paz Pereira.

Hoy 09:08

El canciller de la Argentina, Pablo Quirno, rechazó la denuncia del expresidente boliviano Evo Morales sobre una presunta cooperación militar con el gobierno boliviano.

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“Esto comprueba lo que es el eje del mal”, introdujo el ministro argentino en diálogo con Eduardo Feinmann en radio Mitre.

Y desarrolló: “La Argentina ha contribuido con un avión Hércules para transportar alimentos, que son alimentos bolivianos, para saltar los bloqueos que están haciendo quienes simpatizan con Evo Morales”.

Morales había declarado públicamente que el gobierno de Javier Milei había enviado el Hércules y material antidisturbios para colaborar con el Ejecutivo local en la represión de las protestas y los bloqueos que realizan campesinos que buscan la caída de Rodrigo Paz Pereira.

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El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, también participó de la conversación radial y agradeció el respaldo de la Argentina.

Quirno contó que tienen una relación muy fluida y aseguró que los campesinos que responden a Evo Morales buscan subvertir el orden democrático.

Bolivia atraviesa una crisis política y económica. Las protestas, que comenzaron de forma esporádica en enero de 2026, escalaron con fuerza a principios de mayo y mantienen al país en una situación de alta tensión.

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La movilización reúne a mineros, maestros, campesinos, transportistas y grupos afines al expresidente Evo Morales —quien permanece prófugo con orden de arresto por cargos de tráfico de menores—.

Las protestas son violentas. El 14 de mayo, mineros detonaron cartuchos de dinamita en las inmediaciones del palacio presidencial y un grupo intentó ingresar a la fuerza. Algunos manifestantes lanzaron bombas molotov contra efectivos de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos.