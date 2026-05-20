Soleado y templado: el clima de Añatuya para hoy Miércoles 20 de mayo de 2026

Los añatuyenses disfrutarán de un día soleado, con temperaturas que comenzarán a ascender en los próximos días. Se espera un clima agradable y templado para los próximos días.

Hoy 08:21

Hoy en Añatuya, los habitantes disfrutan de un clima soleado con una temperatura actual de 7.2 °C. La sensación térmica se mantiene similar, gracias a la falta de viento y la alta humedad del 86% que predomina en la región.

Para el día de hoy, el pronóstico indica un cambio hacia condiciones parcialmente nubladas, con una temperatura máxima de 19.5 °C. A medida que avanza la jornada, los añatuyenses podrán sentir un leve aumento en las temperaturas, lo que promete un día más cálido.

Mañana, los habitantes de Añatuya podrán disfrutar de un día completamente soleado, con temperaturas que oscilarán entre los 8.3 °C de mínima y los 18.3 °C de máxima. Este clima favorable es ideal para actividades al aire libre.

El viernes, se espera que el buen clima continúe, con un pronóstico soleado que traerá temperaturas mínimas de 6 °C y máximas de 17.4 °C. Los añatuyenses podrán aprovechar otro día de sol y temperaturas amenas.

En resumen, para el día de hoy, Añatuya presenta un clima parcialmente nublado con temperaturas que comienzan en 7.2 °C y alcanzan hasta 19.5 °C. El pronóstico para mañana y el viernes anticipa días soleados, lo que sugiere un periodo de clima templado y agradable para todos los habitantes de la ciudad.