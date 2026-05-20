Conmoción en Añatuya por la muerte de una beba de dos meses

Pese a los intensos esfuerzos médicos por reanimarla, no lograron salvarla. La Justicia ya tomó intervención en el caso.

Hoy 10:58

La pequeña fue trasladada de urgencia desde el barrio Obrero por sus propios medios. Pese a los intensos esfuerzos médicos por reanimarla, no lograron salvarla. La Justicia ya tomó intervención en el caso.

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La mañana de este miércoles se vio sacudida por una tragedia que enluta a toda la comunidad. Minutos después de las 8, el Hospital Zonal de Añatuya se convirtió en el escenario de una desesperada carrera contra el tiempo, que lamentablemente terminó de la peor manera: el ingreso de una bebé de apenas dos meses de vida sin signos vitales.

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Según informaron fuentes policiales, la alerta se encendió cuando las autoridades del nosocomio solicitaron la presencia urgente de los efectivos. Minutos antes, la madre de la pequeña —domiciliada en el barrio Obrero— había llegado en un vehículo particular con la niña en brazos, pidiendo auxilio desesperadamente.

El médico de guardia que recibió a la menor relató a los uniformados que el equipo de salud inició de inmediato intensas maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Pese a los esfuerzos médicos por revertir el cuadro durante varios minutos, la lactante no respondió a los estímulos.

La progenitora explicó que, alrededor de las 8 de la mañana, tras haber amamantado a su hija, la encontró en la cama completamente inmóvil y sin responder a sus llamados, lo que desató la inmediata y desesperada Alerta familiar.

Ante el trágico desenlace, el personal de Prevención de la Departamental 13 y los peritos de la Comisaría 4ta de la Mujer y la Familia se hicieron cargo del procedimiento en el lugar.

El fiscal de turno interviniente dispuso una serie de medidas urgentes para esclarecer las causas del fallecimiento