"Una comunidad inteligente se basa en la ciencia y la tecnología como herramientas de transformación social"

Así lo expresó el gobernador Elías Suárez al dejar inaugurada la quinta edición de la Expo Smart City 2026 en el Fórum.

Hoy 10:42

El gobernador Elías Suárez dejó oficialmente inaugurada la quinta edición de la Expo Smart City 2026, que se desarrolla en el Fórum de Santiago del Estero, y puso el foco en el papel de la ciencia y la tecnología como motores de cambio social.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Bienvenidos a Santiago del Estero, sede de la innovación, el desarrollo urbano y el pensamiento tecnológico en Argentina”, expresó el mandatario al dar apertura al evento, que reúne a especialistas, empresas y referentes del ámbito público y privado.

En su discurso, Suárez subrayó que “una comunidad inteligente es la que se basa en la ciencia y tecnología como herramienta de transformación social”, destacando la necesidad de incorporar estos recursos en las políticas públicas y en la vida cotidiana de la población.

Asimismo, señaló que el mundo atraviesa una “revolución tecnológica sin precedentes” que impacta directamente en los modelos de producción y en las formas de gobernanza. En ese contexto, afirmó que la provincia decidió asumir un rol protagónico mediante una fuerte inversión en educación, conectividad y formación de jóvenes.

“Queremos que el talento santiagueño se quede aquí, que cada joven pueda programar, innovar y exportar conocimiento al mundo desde su localidad, transformando su entorno y dinamizando la economía local”, sostuvo.

El gobernador también hizo hincapié en que el concepto de ciudades inteligentes no puede desligarse de otros valores fundamentales: “No podemos hablar de ciudades inteligentes si no son sustentables y humanas”, remarcó.

Finalmente, Suárez destacó las condiciones que ofrece la provincia para el desarrollo de inversiones, al afirmar que “Santiago del Estero es una provincia previsible, con equilibrio fiscal, seguridad jurídica y una firme decisión política de acompañar proyectos que generen valor agregado y trabajo santiagueño”.