"Una comunidad inteligente se basa en la ciencia y la tecnología como herramientas de transformación social"

Así lo expresó el gobernador Elías Suárez al dejar inaugurada la quinta edición de la Expo Smart City 2026 en el Fórum.
El gobernador Elías Suárez dejó oficialmente inaugurada la quinta edición de la Expo Smart City 2026, que se desarrolla en el Fórum de Santiago del Estero, y puso el foco en el papel de la ciencia y la tecnología como motores de cambio social.
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“Bienvenidos a Santiago del Estero, sede de la innovación, el desarrollo urbano y el pensamiento tecnológico en Argentina”, expresó el mandatario al dar apertura al evento, que reúne a especialistas, empresas y referentes del ámbito público y privado.
En su discurso, Suárez subrayó que “una comunidad inteligente es la que se basa en la ciencia y tecnología como herramienta de transformación social”, destacando la necesidad de incorporar estos recursos en las políticas públicas y en la vida cotidiana de la población.
Asimismo, señaló que el mundo atraviesa una “revolución tecnológica sin precedentes” que impacta directamente en los modelos de producción y en las formas de gobernanza. En ese contexto, afirmó que la provincia decidió asumir un rol protagónico mediante una fuerte inversión en educación, conectividad y formación de jóvenes.
“Queremos que el talento santiagueño se quede aquí, que cada joven pueda programar, innovar y exportar conocimiento al mundo desde su localidad, transformando su entorno y dinamizando la economía local”, sostuvo.
El gobernador también hizo hincapié en que el concepto de ciudades inteligentes no puede desligarse de otros valores fundamentales: “No podemos hablar de ciudades inteligentes si no son sustentables y humanas”, remarcó.
Finalmente, Suárez destacó las condiciones que ofrece la provincia para el desarrollo de inversiones, al afirmar que “Santiago del Estero es una provincia previsible, con equilibrio fiscal, seguridad jurídica y una firme decisión política de acompañar proyectos que generen valor agregado y trabajo santiagueño”.