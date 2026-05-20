Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAY 2026 | 7º
X
Opinión y Actualidad

Crítica de "El amigo silencioso"

La directora de ‘En cuerpo y alma' vuelve a explorar formas de conexión humana poco habituales en esta cinta en la entrelaza tres historias en épocas diferentes que giran en torno a un árbol, ganadora de dos premios en el pasado Festival de Venecia.

Hoy 07:13

Por Eulàlia Iglesias
Para Fotogramas

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

¿Y si el mundo vegetal se comunica con nosotros y solo nos hace falta encontrar el canal adecuado para entenderlo? Esta es la premisa de la nueva y fascinante película de la directora de 'En cuerpo y alma' (2017), un film que ya exploraba formas de conexión humana poco habituales. Esta vez entrelaza tres historias en épocas diferentes que giran en torno a un espléndido ejemplar (hembra, no es baladí) de 'Ginkgo biloba', un árbol que incita un cambio de los respectivos protagonistas en su relación con el mundo, a partir del vínculo que forjan con el entorno vegetal.

Enyedi incorpora una perspectiva no androcéntrica en un bellísimo y poético melodrama a tres tiempos, situado en el jardín botánico de la Universidad de Marburgo, donde los diferentes personajes aprenden a amar, cada uno a su manera y con su propia estética, las plantas. Sin apartarse de los códigos narrativos de un cine de autor accesible, la directora húngara introduce elementos más propios del cine experimental y contemplativo, para convertir su película en este vehículo de comunicación entre la audiencia y la vida silvestre.

Para quienes han pensado alguna vez que los árboles nos devuelven la mirada.

TEMAS Cine y Artes Audiovisuales

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Boca volvió a decepcionar en La Bombonera y comprometió su clasificación a octavos
  2. 2. Quimsa se hizo fuerte en casa, eliminó a Instituto y sacó boleto a semifinales
  3. 3. Presentaron un reclamo judicial por la polémica estatua de San La Muerte en La Bajada
  4. 4. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 20 de mayo de 2026: jornada fría y con cielo nublado
  5. 5. “Tenemos que armarnos y defendernos”: el dramático relato de una vecina de La Banda tras sufrir reiterados robos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT