Morena Baccarin brilló en la premiere de Masters of the Universe

La actriz deslumbró en Los Ángeles con un elegante look y mostró el detrás de escena de su preparación, mientras crece la expectativa por el estreno en la nueva superproducción.

Hoy 08:07

La actriz Morena Baccarin fue una de las figuras destacadas en la premiere mundial de Masters of the Universe, realizada el 18 de mayo en el Egyptian Theatre de Hollywood, en Los Ángeles. Su presencia en la alfombra roja no pasó desapercibida, tanto por su look como por la relevancia de su papel en la esperada adaptación.

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Para la ocasión, Baccarin eligió un vestido largo blanco de líneas minimalistas, con escote profundo en V y caída fluida, que resaltó por su elegancia sobria. Completó el estilismo con peinado recogido y maquillaje natural, apostando a una estética clásica que contrastó con la impronta épica de la película. Horas antes del evento, la actriz compartió en sus redes sociales un video tipo “Get Ready With Me” (GRWM), donde mostró el proceso de preparación de su look, reforzando el vínculo con sus seguidores.

En la película dirigida por Travis Knight, Baccarin interpreta a la Hechicera (Sorceress), una figura central dentro del universo de Eternia. Se trata de un personaje clave, guardiana del Castillo Grayskull y poseedora de un conocimiento mágico fundamental, estrechamente vinculado al destino de He-Man.

El film está encabezado por Nicholas Galitzine como He-Man y cuenta con un elenco que incluye a Jared Leto, Idris Elba y Alison Brie. La historia sigue al príncipe Adam en su regreso a Eternia para enfrentar a Skeletor y recuperar su legado.

Morena Baccarin

Además del despliegue visual de la premiere, la presencia de Baccarin refuerza la expectativa en torno a su personaje, que en versiones previas ha sido esencial en la mitología de la franquicia. Según trascendió, la actriz adelantó que su interpretación tendrá un tono “épico y cargado de magia”, en línea con el espíritu fantástico de la saga.

Con estreno previsto para junio de 2026, Masters of the Universe busca relanzar una de las franquicias más icónicas de los años 80, y Morena Baccarin se posiciona como una de las piezas clave de este nuevo universo cinematográfico.