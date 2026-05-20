Soleado y fresco: el clima acompaña a los bandeños este Miércoles 20 de mayo de 2026

La Banda disfruta de un día soleado con temperaturas frescas. Se espera un clima favorable en los próximos días para los bandeños.

Hoy 08:11

Hoy, los bandeños se despiertan bajo un cielo completamente soleado, lo que brinda un respiro en estas mañanas frescas. La temperatura actual se sitúa en 7.5 °C, con una sensación térmica apenas más baja, en 7.4 °C.

A pesar del fresco matutino, el día promete ser muy agradable, con una temperatura máxima que podría alcanzar los 19.9 °C. Este clima soleado es ideal para disfrutar de actividades al aire libre y para que los bandeños aprovechen el día.

La humedad actual en La Banda es del 75%, lo que puede hacer que el ambiente se sienta un poco más fresco de lo habitual. Sin embargo, con vientos suaves de 4 km/h provenientes del noreste, se espera que el día sea placentero.

Para mañana, jueves 21 de mayo, el pronóstico indica un cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 8.5 °C y 16.8 °C. Aunque no se espera lluvia, los bandeños deberán prepararse para un leve descenso en las temperaturas.

El viernes 22 de mayo también se presentará con un cielo parcialmente nublado, con mínimas de 7.7 °C y máximas que podrían llegar a 18.4 °C. Es un buen momento para disfrutar del clima templado antes de que lleguen días más fríos.