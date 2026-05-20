Clima perfecto en Termas de Río Hondo: detalles para hoy Miércoles 20 de mayo de 2026

Los termenses disfrutarán de un clima despejado y temperaturas agradables. Sin embargo, se anticipan cambios para los próximos días.

Hoy 08:01

En la hermosa ciudad de Termas de Río Hondo, los termenses despiertan con un clima despejado y agradable este miércoles 20 de mayo de 2026. La temperatura actual es de 8.7 °C, con una sensación térmica similar, lo que promete un inicio de jornada fresco pero acogedor.

A medida que avanza el día, se espera que las condiciones se mantengan soleadas y que la temperatura alcance una máxima de 18.2 °C. Esto convierte a este día en una excelente oportunidad para que los termenses disfruten de actividades al aire libre.

Sin embargo, la situación cambiará en las próximas 24 horas, ya que el pronóstico indica lluvias moderadas a intervalos para el jueves 21. Las mínimas se elevarán a 11.7 °C, mientras que la máxima se quedará en 13.4 °C, un cambio notable respecto a la jornada actual.

Para el viernes 22, los termenses también tendrán que prepararse para un clima nublado, con mínimas de 9.9 °C y máximas que alcanzarán los 17 °C. Este patrón de clima variable demandará que los habitantes de la ciudad se mantengan informados y preparados.

En resumen, hoy los termenses pueden disfrutar de un día soleado, con una temperatura mínima de 8.5 °C y una máxima de 18.2 °C. A partir de mañana, las lluvias y un cielo nublado marcarán el cambio en el clima de Termas de Río Hondo.