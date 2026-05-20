Sebastian Stan arremete contra Donald Trump dos años después de haberlo interpretado en "The Apprentice"

Sebastian Stan vuelve a Cannes con "Fjord", un filme sobre una familia rumana inmigrante. El actor aprovechó para advertir sobre el estado actual de la democracia en su país de residencia.

Hoy 07:25

El actor Sebastian Stan volvió al Festival de Cannes dos años después de presentar “The Apprentice: La historia de Trump”, película en la que interpretó al actual presidente estadounidense, Donald Trump. En esta ocasión, su presencia en el certamen estuvo vinculada a la presentación de “Fjord”, su nuevo trabajo, aunque durante la rueda de prensa volvió a surgir el nombre del mandatario.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Consultado sobre la evolución de Trump desde el estreno de aquella película —que se exhibió en Cannes antes de su segunda victoria electoral—, Stan respondió con seriedad ante algunas risas en la sala: “No es motivo de risa”.

El actor, conocido por su participación en la saga “Los Vengadores”, expresó una mirada crítica sobre el contexto actual en Estados Unidos. “Creo que estamos en un momento realmente, realmente malo”, afirmó. En ese sentido, mencionó factores como la concentración mediática, la censura, las amenazas y las demandas como señales de un clima que, según indicó, ya se percibía durante el recorrido de “The Apprentice”.

Stan recordó además que, durante la producción y presentación de ese film, existieron dudas sobre su proyección en el festival. “No estábamos seguros de si la película se proyectaría”, señaló, y vinculó experiencias con episodios recientes de tensión mediática en el país.

“The Apprentice” retrata los inicios de Trump como empresario inmobiliario en el Nueva York de los años 80 y su relación con el abogado Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong. Antes de su estreno, la película generó controversia por una escena que mostraba una agresión sexual hacia Ivana Trump, lo que derivó en amenazas legales por parte del propio Trump y en una carta de cese y desistimiento enviada a los productores.

Finalmente, el film se estrenó en octubre de 2024 y recaudó cerca de cuatro millones de dólares en Norteamérica. La actuación de Stan fue reconocida con una nominación al Oscar como mejor actor, mientras que Strong también fue nominado como mejor actor de reparto. Aun así, el intérprete dejó entrever en Cannes que aquella experiencia sigue presente: “Todavía purgando por eso”, expresó.

En paralelo, Stan presentó “Fjord”, película dirigida por el cineasta rumano Christian Mungiu, en la que comparte protagonismo con Renate Reinsve. El film narra la historia de una familia rumana inmigrante en Noruega que queda bajo investigación luego de que su hija regrese del colegio con signos de violencia.

El proyecto tiene también un componente personal para el actor, nacido en Rumanía, quien para preparar su papel volvió a su país de origen y se vinculó con comunidades pentecostales, dado que su personaje es un hombre religioso y conservador.

Mungiu, ganador de la Palma de Oro en 2007 por “4 meses, 3 semanas, 2 días”, regresa así a Cannes con una propuesta centrada en la inmigración, los vínculos familiares y la relación con el sistema judicial, mientras Stan consolida su presencia en el circuito internacional con proyectos de perfil diverso.