Vanessa Kirby se suma al nuevo proyecto de Kenneth Lonergan

La actriz británica encabezará junto a figuras de peso el elenco de “Tomorrow Is a Drag”, la próxima película del director de “Manchester by the sea”, cuyo rodaje comenzará en Nueva York.

Hoy 07:21

A diez años del estreno de “Manchester by the sea”, el reconocido director Kenneth Lonergan prepara su regreso a la pantalla grande con “Tomorrow Is a Drag”, un proyecto que ya genera expectativa en la industria y que tiene a Vanessa Kirby como una de sus grandes protagonistas.

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La actriz, que viene consolidando una carrera internacional en ascenso, compartirá elenco con nombres destacados como Aubrey Plaza, Adam Driver y Matthew Broderick, en una producción que, si bien aún mantiene en reserva su argumento, ya tiene previsto iniciar su rodaje el próximo otoño en la ciudad de Nueva York.

Vanessa Kirby

El proyecto, producido por Sara Murphy, forma parte del circuito del Marché du Film, el mercado cinematográfico que se desarrolla en paralelo al Festival de Cannes, donde busca asegurar su distribución internacional. En ese contexto, la presencia de Kirby no pasa desapercibida: su participación refuerza el atractivo de una película que combina talento autoral con figuras de fuerte peso en la industria.

Para Vanessa Kirby, este nuevo rol se inscribe en una etapa clave de su carrera, caracterizada por la elección de proyectos ambiciosos y colaboraciones con directores de prestigio. Su capacidad para moverse entre producciones independientes y grandes apuestas la posiciona hoy como una de las actrices más versátiles de su generación.

Vanessa Kirby

El anuncio de “Tomorrow Is a Drag” coincide además con la presentación en Cannes de “Paper Tiger”, el nuevo film de James Gray, protagonizado por Adam Driver y Miles Teller. En esa historia, ambos interpretan a dos hermanos con destinos opuestos en el Nueva York de los años 80, en un drama que recupera el clasicismo del Hollywood dorado para explorar los vínculos familiares y los márgenes del crimen.

Así, mientras el cine de autor vuelve a encontrar espacio en los grandes festivales, Vanessa Kirby se consolida como una figura central en este nuevo mapa cinematográfico, siendo parte de proyectos que combinan riesgo artístico, ambición narrativa y proyección global.