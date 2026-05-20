Especialistas analizaron la innovación digital aplicada a la gestión pública en el Smart City Expo

Funcionarios y referentes tecnológicos compartieron experiencias sobre modernización del Estado, inteligencia artificial y digitalización de trámites durante una nueva jornada del evento en Santiago del Estero.

Hoy 18:10

El Smart City Expo Santiago del Estero 2026 reunió este miércoles a funcionarios públicos y especialistas del sector privado en una jornada centrada en la innovación digital al servicio de la ciudadanía y las nuevas herramientas para mejorar la gestión pública.

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La exposición contó con la participación del coordinador de CIIAR Argentina y representante de Red de Innovación Local, Hernán Contreras; el director general de Obras Públicas de la provincia de Córdoba, Lucas Mathe; la subsecretaria de Innovación de la Municipalidad de Escobar, Ana Carina Rodríguez; y el socio de Consultoría Tecnológica de EY Argentina, Nicolás Ramos.

Durante su intervención, Hernán Contreras destacó los desafíos que plantea actualmente la inteligencia artificial y valoró el intercambio de experiencias entre distintas ciudades del país como Córdoba, Salta, Rosario y Neuquén. “Hay mucho aprendizaje para compartir y experiencias muy valiosas entre las ciudades”, señaló.

Por su parte, Ana Carina Rodríguez remarcó que los procesos de innovación requieren una decisión política concreta y orientada a resolver las necesidades reales de los vecinos. En ese sentido, sostuvo que “no se trata solo de implementar inteligencia artificial, sino de comprender cuáles son las mejores soluciones para el territorio”.

Asimismo, la funcionaria destacó la importancia de avanzar en herramientas digitales que permitan agilizar trámites y mejorar la atención ciudadana a través de diferentes canales tecnológicos.

A su turno, Lucas Mathe expuso sobre la integración de sistemas digitales en la administración pública y explicó cómo estas herramientas permiten que los vecinos puedan completar trámites de manera remota desde cualquier parte del mundo, optimizando tiempos y mejorando el acceso a los servicios estatales.