El FMI pidió medidas “temporales y focalizadas” ante la suba del petróleo por la guerra en Medio Oriente

El organismo internacional advirtió sobre el impacto económico del aumento de la energía y recomendó evitar controles de precios generalizados para no agravar la situación.

Hoy 18:03

El Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó a los países aplicar medidas “temporales y focalizadas” para amortiguar el impacto de la fuerte suba internacional del petróleo y los alimentos, en medio de la escalada del conflicto en Medio Oriente.

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En un informe difundido este miércoles, el organismo sostuvo que el aumento sostenido de los precios de la energía reduce el poder adquisitivo de los hogares, especialmente de los sectores de menores ingresos, y genera mayores dificultades para las empresas.

“Si no se aborda, esto puede causar daños duraderos al empujar a más personas a la pobreza y obligar a las empresas a cerrar”, advirtió el documento elaborado por economistas del FMI.

Además, el organismo señaló que muchos países ya comenzaron a implementar medidas para contener el impacto económico de la crisis, aunque aclaró que el desafío principal es hacerlo “de manera eficiente y sin perjudicar aún más sus economías”.

Entre las principales recomendaciones, el Fondo pidió evitar controles de precios generalizados y priorizar transferencias directas para asistir a los sectores más vulnerables. También sugirió permitir que los precios internos de la energía reflejen las condiciones del mercado internacional.

En el caso de las empresas, el FMI recomendó impulsar líneas de crédito y alivios impositivos para sostener a las compañías viables y evitar cierres innecesarios. Según explicó, estas herramientas resultan menos costosas y más fáciles de revertir desde el punto de vista fiscal.

Finalmente, el organismo remarcó que las familias de menores ingresos son las más afectadas por el incremento de los alimentos y la energía, ya que destinan gran parte de sus ingresos a cubrir esos gastos esenciales.