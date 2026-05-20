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Trabajadores de la salud marcharon a Plaza de Mayo para rechazar el ajuste presupuestario

La protesta reunió a sindicatos, organizaciones sociales y agrupaciones de pacientes que reclamaron más financiamiento y una recomposición salarial urgente para el sector sanitario.

Hoy 19:18

Trabajadores de la salud, organizaciones sociales y agrupaciones sindicales realizaron este miércoles una multitudinaria movilización hacia Plaza de Mayo para reclamar contra el ajuste presupuestario en el sistema sanitario público y exigir mayores partidas para el sector.

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La denominada “Marcha Federal de la Salud” se desarrolló en medio de una jornada atravesada por la tensión política en el Congreso y contó con la participación de profesionales de la salud, pacientes y distintos gremios que denunciaron el deterioro del sistema público.

La movilización comenzó frente al Ministerio de Salud de la Nación y culminó en Plaza de Mayo, donde los manifestantes cuestionaron la política de recortes impulsada por el Gobierno nacional y reclamaron mejoras salariales para los trabajadores del sector.

La protesta fue impulsada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), junto a organizaciones de pacientes y referentes sanitarios que alertaron sobre la reducción de programas esenciales y el impacto del ajuste ante la llegada del invierno.

Entre los principales reclamos, denunciaron un recorte de 63.000 millones de pesos en partidas sanitarias y señalaron problemas en programas como Remediar y el PAMI. Además, advirtieron sobre dificultades en el acceso a medicamentos y demoras en tratamientos.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, aseguró durante el acto central que “la salud es un derecho humano y social” y cuestionó el rumbo de las políticas sanitarias. En la misma línea, profesionales del sector alertaron sobre hospitales sobrecargados y una creciente demanda en el sistema público.

La jornada de protesta también tuvo réplicas en distintas ciudades del interior del país, entre ellas Rosario, Santa Fe, Gualeguaychú y Jujuy, en el marco de una convocatoria federal impulsada por organizaciones sanitarias y sindicales.

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