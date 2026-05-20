Tucumán: un incendio consumió una vivienda y murió un nene de 5 años

El trágico hecho ocurrió durante la madrugada en la localidad de Lastenia. Los padres del menor lograron escapar junto a su otro hijo, un bebé de un año.

Hoy 19:59

Un niño de 5 años murió este miércoles por la madrugada durante un incendio que destruyó por completo una vivienda prefabricada en la localidad de Lastenia, en el área metropolitana de San Miguel de Tucumán.

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El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de la mañana en una casa ubicada sobre calle Balcarce al 400. Según las primeras informaciones, el fuego avanzó rápidamente debido a que la construcción era de madera.

La víctima fue identificada como Mateo Medinas. Sus padres, Augusto Martín Sánchez, de 32 años, y Mikaela Marylin Aveiro, de 28, lograron salir de la vivienda junto a su otro hijo, un bebé de un año, aunque no pudieron rescatar al pequeño.

De acuerdo con medios locales, las llamas consumieron la estructura en pocos minutos y tornaron imposible el ingreso para intentar salvar al niño.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Lastenia, dependiente de la Unidad Regional Este, junto a dotaciones de Bomberos que lograron controlar el foco ígneo y evitar que el incendio se propagara hacia viviendas cercanas.

Los padres y el bebé recibieron asistencia médica y posteriormente fueron trasladados a un centro de salud para su evaluación.

La investigación quedó en manos de la Unidad Fiscal de turno, que ordenó pericias para determinar cómo se originó el incendio. La vivienda quedó completamente destruida.