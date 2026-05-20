Un diputado peronista llamó “borderline” a Milei y desató un fuerte cruce en Diputados

Jorge Araujo Hernández cuestionó la salud mental del Presidente durante el debate por zonas frías y provocó una dura reacción de legisladores libertarios en una sesión cargada de tensión.

Hoy 20:20

La sesión en la Cámara de Diputados volvió a quedar atravesada por fuertes cruces políticos luego de que el legislador de Unión por la Patria Jorge Neri Araujo Hernández calificara al presidente Javier Milei como “borderline” durante un discurso sobre las modificaciones a la ley de zonas frías.

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El diputado fueguino, que se presentó como psiquiatra forense, utilizó parte de su exposición para cuestionar al mandatario nacional y lanzó: “Pido que cuiden al Presidente, porque es un borderline, que hoy está en la realidad y mañana está en la irrealidad”.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción de los legisladores de La Libertad Avanza y particularmente del diputado Santiago Santurio, cercano al asesor presidencial Santiago Caputo, quien cuestionó el uso de diagnósticos psiquiátricos en medio del debate parlamentario.

“Es una barbaridad hablar de salud mental con esa ligereza”, expresó Santurio, antes de elevar el tono contra el kirchnerismo. “¡Psiquiátricos son ustedes!”, lanzó durante una intervención cargada de críticas hacia la gestión anterior y los dirigentes de Unión por la Patria.

El cruce continuó con la intervención del jefe del bloque peronista, Germán Martínez, quien respondió con duras acusaciones dirigidas hacia Santiago Caputo y volvió a tensionar el clima dentro del recinto.

La sesión ya venía marcada por fuertes discusiones entre oficialismo y oposición, especialmente luego de que el oficialismo bloqueara un pedido de informes vinculado al vocero presidencial Manuel Adorni.

El episodio volvió a dejar expuesto el clima de máxima confrontación política que atraviesa actualmente al Congreso nacional, con intercambios cada vez más agresivos entre legisladores oficialistas y opositores.