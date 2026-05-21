Elías Suárez: "Smart City es un ámbito apropiado para mostrar nuestros avances y gran compromiso"

Así lo indicó el gobernador durante un diálogo con el stand de Radio Panorama en el Fórum, donde se desarrolla la segunda jornada de la quinta edición de la Smart City Expo Santiago del Estero.

Hoy 11:41

En el marco de la segunda jornada de la Smart City Expo Santiago del Estero, el gobernador Elías Suárez visitó el stand de Radio Panorama en el Fórum y valoró el desarrollo del evento como una herramienta clave para proyectar el futuro de la provincia.

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“Smart City es un ámbito apropiado para mostrar todos nuestros avances y nuestro gran compromiso”, afirmó el mandatario, quien remarcó la importancia de acercar la tecnología y la innovación a la comunidad. En ese sentido, sostuvo: “Es impresionante que desde Santiago podamos acercar con una muestra así la tecnología y la innovación para mejorar nuestra calidad de vida, mejorando los servicios en salud, educación y seguridad”.

Suárez subrayó que la exposición es el resultado de un trabajo colectivo: “Es un esfuerzo de mucha gente que representa un paso adelante para todos los santiagueños”. Además, anticipó la intención de sostener este tipo de iniciativas junto con propuestas turísticas, culturales y educativas que fortalezcan el desarrollo integral de la provincia.

En su mensaje, el gobernador puso especial énfasis en el rol de las nuevas generaciones. “Los jóvenes son sin duda quienes tienen la responsabilidad de transformar nuestro futuro. Deben reclamar ese lugar protagónico para ser parte de una transformación real, aportando energía, vitalidad e iniciativa”, expresó, al tiempo que reafirmó la apuesta del gobierno por su formación y participación.

También destacó el aporte de instituciones académicas como la UNSE y la UCSE en la capacitación y generación de conocimiento: “Hoy ver ese compromiso de formar a jóvenes de diferentes puntos de la provincia nos tiene que llenar de energía a todos los santiagueños”.

Por otra parte, Suárez reivindicó la identidad provincial y el valor del federalismo. “El santiagueño es culto, trabajador y hospitalario. Recibe a quienes vienen a mostrarnos sus conocimientos con amor y cariño. Ese federalismo del interior del país queremos proyectarlo a todas las provincias”, señaló, y agregó que “la identidad nacional se nutre de todas las regiones, y Santiago del Estero, como Madre de Ciudades, es fundamental en esa construcción identitaria”.

Finalmente, el mandatario destacó el impacto personal que le dejó la experiencia: “Me llevo mucha responsabilidad para poder repetir una muestra tan atractiva, pero también la esperanza de ver cómo los santiagueños se movilizan cuando tienen oportunidades para aprender y superarse. Somos un pueblo que supo reponerse y construir su historia, y lo seguiremos siendo porque es parte de nuestro ADN”.