El tiempo en Santiago del Estero para este jueves 21 de mayo de 2026: la máxima será de 15 grados

Se espera una jornada fresca con cielo nublado.

Hoy 01:23

El otoño seguirá haciéndose sentir con fuerza en Santiago del Estero. Para este jueves 21 de mayo, el Servicio Meteorológico anticipa una jornada fresca, con cielo mayormente nublado durante gran parte del día y una temperatura máxima que apenas alcanzará los 15 grados.

De acuerdo con el pronóstico oficial, la mínima será de 6°C en las primeras horas de la mañana, mientras que el ambiente se mantendrá húmedo y con viento leve del sector sudoeste.

Durante la madrugada y la mañana predominará el cielo mayormente cubierto, aunque hacia la tarde y la noche las condiciones pasarán a parcialmente nubladas.

Además, no se esperan lluvias para la jornada, ya que la probabilidad de precipitaciones será prácticamente nula. El tiempo fresco continuará también hacia el viernes, día en el que se prevé un marcado descenso térmico con una mínima de apenas 2 grados en la “Madre de Ciudades”.