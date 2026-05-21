Familia de María José Cabrera expresa indignación tras la sentencia

Familiares de María José Cabrera manifestaron su descontento tras la sentencia a los hermanos López, con intención de apelar la decisión judicial en un caso que ha generado conmoción en Salta.

Hoy 01:17

El reciente fallo del Tribunal de Juicio de Salta ha provocado una intensa reacción emocional entre los familiares de María José Cabrera, la víctima del crimen ocurrido en Campo Quijano el 3 de diciembre de 2023. Federico Javier López ha sido condenado a 18 años de prisión por homicidio simple y abuso sexual con acceso carnal, mientras que su hermano Ramiro Nicolás López fue absuelto y liberado inmediatamente.

Martín Torres, abogado de la familia de la víctima, ha declarado que la causa continuará en una fiscalía penal común, donde se investigarán posibles delitos como omisión de auxilio y encubrimiento. “Esta es una causa totalmente horrorosa que dejó cinco chicos sin madre. Estamos totalmente disconformes con la condena, no es ejemplar para un hecho tan alevoso”, aseguró Torres.

Los familiares de María José Cabrera han expresado su incredulidad ante la absolución de Ramiro López. “¿Cómo puede ser que salga el otro y el que estaba presente quede libre? Uno ya suelto, el otro absuelto… es tan criminal como el otro”, comentó María Alejandra González, prima de la víctima.

Alicia Zárate, hermana de María José, también se mostró frustrada: “Nos sentimos impotentes ante tanta injusticia. Desde el principio la causa estuvo manoseada. 18 años para uno y el otro absuelto… una vergüenza”.

Durante el juicio, la fiscal María Luján Sodero Calvet había solicitado cadena perpetua para Federico López y 10 años para Ramiro, argumentando sobre el estado de alcoholemia del autor material en el momento del crimen y la gravedad de los abusos cometidos.

El tribunal ha decidido remitir actuaciones a la Fiscalía Penal de turno para investigar posibles falsos testimonios de testigos que declararon durante el juicio, incluyendo a Débora Maldonado, Karla Serrano y Julieta Valentina López. La audiencia para leer los fundamentos completos de la sentencia se ha fijado para el quinto día hábil siguiente.

La familia ha anticipado su intención de recurrir la sentencia y continuará su lucha por justicia para María José Cabrera, con la esperanza de que se reconsidere la condena de Ramiro López y se avance en la investigación de todos los responsables del hecho.