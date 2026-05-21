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SANTIAGO DEL ESTERO | 21 MAY 2026 | 11º
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La intendente Fuentes recibió en la Municipalidad al embajador de la República del Congo

La reunión se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos.

Hoy 00:10
norma fuentes

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió la visita del embajador de la República del Congo, Daniel Marius Cibangu Kasonga Mubabinge, en un encuentro institucional desarrollado en el Salón de Acuerdos.

También participaron de la reunión los secretarios de Coordinación, Mario Benavente; de Gobierno, Walter Medina Salomón; de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Rosa Allalla; y de Economía, Anabel Arce.

Las autoridades dialogaron sobre la importancia de los vínculos de cooperación, intercambio cultural y desarrollo.

Cabe destacar que la visita del diplomático se enmarca en la quinta edición de la Smart City Expo que se desarrollará hasta este 21 de mayo en el Centro de Convenciones Fórum.

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