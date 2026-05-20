Diputados aprobó el recorte de subsidios al gas por Zonas Frías y el Gobierno celebró un ahorro millonario

La iniciativa obtuvo media sanción tras intensas negociaciones con gobernadores del norte. El oficialismo aseguró que el cambio permitirá reducir el gasto fiscal en más de $272 mil millones.

Hoy 22:34

La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el proyecto impulsado por el Gobierno nacional para modificar el régimen de subsidios al gas por Zonas Frías, en una sesión cargada de tensión política, negociaciones contrarreloj y fuertes cruces entre oficialismo y oposición.

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La iniciativa obtuvo media sanción con 132 votos afirmativos, 105 negativos y 4 abstenciones, luego de que La Libertad Avanza lograra sumar apoyos clave de bloques aliados y legisladores vinculados a gobernadores del norte del país.

Según trascendió durante el debate, uno de los puntos centrales de negociación fue la promesa de compensaciones energéticas para provincias consideradas “zonas cálidas”, a través de subsidios vinculados al consumo eléctrico. Entre las jurisdicciones mencionadas estuvieron Tucumán, Salta, Jujuy, Catamarca y Santa Fe.

El proyecto propone volver a un esquema más reducido de subsidios al gas, limitando el beneficio principalmente a la Patagonia, Malargüe y la región de la Puna. De esta manera, quedarán afuera numerosas localidades que habían sido incorporadas al régimen durante la ampliación aprobada en 2021.

Desde el Gobierno defendieron la medida y sostuvieron que el esquema actual generaba subsidios “distorsivos” y “mal asignados”. Además, afirmaron que las familias de menores ingresos seguirán recibiendo ayuda estatal mediante el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Energía, la reforma permitirá un ahorro fiscal estimado en $272.099 millones. Entre las zonas que perderán el beneficio aparecen departamentos de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis, Mendoza, Tucumán y Catamarca, entre otras provincias.

Durante la discusión parlamentaria, desde la oposición calificaron la iniciativa como un “tarifazo encubierto” y advirtieron que millones de usuarios podrían sufrir fuertes aumentos en sus boletas de gas. Incluso, algunos legisladores exhibieron facturas de jubilados y familias vulnerables para cuestionar el impacto social de la medida.

La sesión también estuvo marcada por disputas reglamentarias y acusaciones cruzadas. El oficialismo consiguió bloquear un intento opositor para interpelar al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mientras que el clima en el recinto se fue tensando con fuertes cruces verbales entre diputados libertarios y peronistas.

Además del proyecto sobre Zonas Frías, Diputados aprobó la denominada “Ley Hojarasca”, impulsada por Federico Sturzenegger, que elimina leyes consideradas obsoletas por el Gobierno, y avanzó con la ratificación de distintos tratados y convenios internacionales.