Santiago del Estero lanzará una nueva moratoria con planes de hasta 36 cuotas y quita de intereses

Este miércoles fue entrevistado en Libertad de Opinión, el contador Matías Nazer, director de Rentas de la Provincia.

20/05/2026

El director de la Dirección General de Rentas de Santiago del Estero, el contador Matías Nazer, confirmó este miércoles en el programa “Libertad de Opinión” la implementación de una nueva moratoria provincial que permitirá regularizar deudas tributarias vencidas hasta el 31 de diciembre de 2025, con importantes beneficios para los contribuyentes.

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Según explicó el funcionario, el régimen incluirá todos los tributos que recauda Rentas: Ingresos Brutos, Inmobiliario Rural y Urbano, Automotor y Sellos. El plan ofrecerá hasta 36 cuotas, con una condonación de intereses moratorios que podrá llegar al 70%, dependiendo de la cantidad de pagos elegidos. “Consideramos que es una herramienta importante para los contribuyentes que quieran regularizar su situación y hasta el momento no lo han podido hacer”, señaló Nazer.

El titular de Rentas detalló que quienes cancelen la deuda en un solo pago accederán a una quita del 70% sobre los intereses punitorios; quienes opten por hasta seis cuotas tendrán un beneficio del 50%; mientras que los planes de 7 a 36 cuotas contarán con una reducción del 30%. Además, remarcó que las tasas de financiación serán considerablemente más bajas que las vigentes actualmente: 0,5% mensual para planes de hasta seis cuotas y 1% mensual para planes más extensos. “Hoy los planes habituales llegan hasta 24 cuotas y tienen una tasa del 5%, por eso hay que aprovechar esta moratoria”, sostuvo.

Nazer indicó además que podrán adherirse contribuyentes con planes de pago vigentes, caducos e incluso deudas en gestión judicial, siempre que se allanen legalmente y renuncien a reclamos posteriores. En cambio, no podrán acceder quienes se encuentren en quiebra o tengan sanciones por defraudación fiscal. La moratoria tendrá una vigencia de 90 días corridos desde su entrada en vigencia, que podría concretarse antes de fin de mes, una vez que el proyecto sea aprobado por la Legislatura provincial.