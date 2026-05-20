Estudiantes cayó con Flamengo y definirá su clasificación en la última fecha

El Pincha perdió 1-0 en el Maracaná por el gol de Pedro (que contó con un fallo del arquero uruguayo) y se jugará el pase a octavos la próxima semana frente al DIM.

Hoy 23:25

Las vueltas del fútbol. En el cruce de ida entre Estudiantes y Flamengo por la fase de grupos, el Pincha empató el encuentro por una doble atajada sensacional de Muslera. En la vuelta, un error del arquero le costó la caída en el Maracaná a los dirigidos por Alexander Medina.

El desarrollo

Estudiantes jugó un partido soberbio. Incluso mucho mejor del que disputó en la ida de los cuartos de final de la edición pasada. Con un planteo muy ambicioso, el Pincha se le la paró de igual a igual al campeón de la Copa Libertadores. Sin temor, e l León lo fue a buscar y tuvo algunas chances en el inicio del encuentro para ponerse en ventaja. La más clara, un cabezazo de González Pírez que se fue apenas por encima del travesaño.

A partir de los 30’, al Pincha le costó un poco más, pero el Mengao no era incisivo más allá de las aventuras de Bruno Henrique. Es tan así que hasta cuesta encontrar jugadas de peligro en el conjunto local.

Sin embargo, el Pincha le abrió camino al Mengao. En una jugada en la que Bruno Henrique ya no llegaba, M uslera calculo mal y, en vez de atenazar la bola con sus manos, barrió con sus pies para terminar entregándole la pelota a Pedro, que definió de media vuelta y decretó el 1-0 de su equipo en Rio.

Desde allí en adelante, el Pincha intentó empatar, pero el físico le pasó factura y hasta pudo haberse ido con un par de goles más abajo. En fin, Estudiantes perdió el partido que se presumía en un grupo sumamente parejo en el que esperará por la resolución de la Conmebol entorno al duelo suspendido entre DIM y Flamengo. De cualquier manera, los platenses deberá clasificarse ante su gente en UNO.