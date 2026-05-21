La Ing. Fuentes disertó junto a otros intendentes en la primera jornada de la 5° edición del Smart City Santiago del Estero

La intendente de la Capital destacó el trabajo que se viene realizando en la ciudad.

Hoy 00:08

La intendente, Ing. Norma Fuentes, formó parte de la sesión de Intendentes del Norte Argentino en el Smart City 2026, donde disertó junto a sus pares de Salta, Jujuy y el secretario de la Intendencia de La Rioja sobre “Conectar, innovar y transformar desde el territorio” .

La jefa comunal compartió el panel con los intendentes Raúl Jorge y Emiliano Durand y Gonzalo Bustos, con la moderación de Rafael Veljanovich.

Durante su exposición, la Ing. Fuentes destacó el trabajo que viene realizando la Municipalidad de la Capital en materia de conectividad, y la novedosa implementación del Sistema Integral de Gestión Municipal que se pondrá a disposición de los vecinos de la ciudad.

Así también, resaltó la puesta en marcha de las unidades de transporte de electromovilidad de modo experimental que conectan dos puntos importantes de la ciudad y que sirven al traslado de los vecinos en forma diaria, entre otras acciones.

Tras su presentación, la intendente visitó los stands de la Municipalidad y de emprendimientos locales y nacionales.

En el final de la primera jornada del Smart City presenció la ponencia del conductor de radio y televisión Mario Pergolini, en la Sala Mama Antula.