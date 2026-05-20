Tafí Viejo se destaca en los Martín Fierro y eleva a Tucumán

La serie tucumana Tafí Viejo, verdor sin tiempo, logró tres premios en los Martín Fierro 2026, destacándose como una de las producciones más relevantes de la televisión argentina.

Hoy 23:36

La producción tucumana Tafí Viejo, verdor sin tiempo, tuvo una noche memorable en los Premios Martín Fierro 2026, donde se llevó tres estatuillas, consolidándose como una de las grandes revelaciones de la televisión argentina.

La ficción se llevó los galardones a Mejor Ficción, Mejor Dirección para Eduardo Pinto y Mejor Actor para Luciano Cáceres, marcando un hito significativo para la producción audiovisual tucumana.

Emitida por El Nueve y estrenada originalmente en Flow, la serie se destacó frente a importantes producciones nacionales, convirtiéndose en uno de los proyectos federales más reconocidos en los últimos años.

Dirigida por Eduardo Pinto y escrita en colaboración con Gabriel Macías y Natalia Torres, la narrativa entrelaza romance, tensiones familiares y conflictos sociales, todo en un contexto profundamente relacionado con Tucumán.

La historia sigue a Ana, una joven proveniente de Buenos Aires que llega para resolver asuntos familiares sobre unas tierras, y que entabla una relación amorosa con Mauro, un joven taficeño vinculado al ámbito ferroviario. Este vínculo desata disputas, secretos y antiguas rivalidades familiares.

Un aspecto destacado de la serie fue su fuerte identidad local, filmada en diversas ubicaciones de Tafí Viejo y otros lugares emblemáticos de la provincia, mostrando paisajes y escenarios significativos de Tucumán.

El proyecto no solo reunió a actores locales, sino que también incorporó a reconocidas figuras nacionales, buscando así fortalecer el desarrollo audiovisual fuera del ámbito de Buenos Aires.

Con seis nominaciones y tres premios, “Tafí Viejo, verdor sin tiempo” no solo celebró un éxito artístico, sino que también estableció un precedente para las producciones audiovisuales del interior del país, reafirmando a Tucumán en el centro de la escena cultural y televisiva argentina.