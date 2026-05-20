El gobernador Elías Suárez participó de “Otra charla perdida: mano a mano con Mario Pergolini”

La entrevista fue realizada por el periodista Santiago Do Rego.

Hoy 23:07

El gobernador Elías Suárez, acompañado por el CEO de la Fira Barcelona, Ricard Zapatero, asistió este miércoles por la tarde a uno de los momentos más esperados de la 5° Smart City Expo Santiago del Estero: La entrevista titulada “Otra Charla Perdida: Mano a Mano con Mario Pergolini”, realizada a sala llena por el periodista especializado en tecnología, Santiago Do Rego.

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También estuvieron presentes el senador Gerardo Zamora, la ex gobernadora Claudia de Zamora, ministros y otros funcionarios, además de referentes vinculados a la innovación, la tecnología y la comunicación.

El productor y conductor Mario Pergolini hizo un recorrido por distintos momentos de su trayectoria profesional y sus inicios en ciclos emblemáticos como El Rayo, Caiga Quien Caiga, Rock & Pop y Vorterix.

Habló sobre la evolución de internet y el impacto de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana, haciendo hincapié en la importancia de la inclusión digital para los adultos mayores, los avances de la inteligencia artificial y la robótica. Además de reflexionar sobre la educación, la transformación de las instituciones y el desafío de generar mayores oportunidades para niños y jóvenes mediante políticas públicas y herramientas de aprendizaje.

Luego de esta actividad, Pergolini realizó una visita al Centro Cultural del Bicentenario, acompañado del gobernador Suárez, el senador Zamora y la ex gobernadora Claudia de Zamora.

Durante su recorrido por el edificio, pudo apreciar los distintos espacios del complejo y en un contacto con la prensa habló sobre el Smart City, oportunidad en la que no dudó en celebrar que este tipo de eventos se realicen en Santiago del Estero.

Luego de elogiar también las características del CCB, dijo: “Creo que está muy bien pensar que desde esta provincia se puede hacer una discusión tecnológica”. “Estamos en un momento de grandes cambios y oportunidades, donde aprender y animarse a hacer cosas nuevas es clave, aunque muchos te desalienten", agregó.