River reaccionó en el cierre y rescató un empate ante Bragantino en el Monumental

En la previa a la final del Apertura, el Millonario se lo empató al elenco de Brasil 1 a 1 por la quinta fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana.

Hoy 23:45

En medio de festejos y en la antesala a la final del Torneo Apertura, River consiguió un milagroso empate ante Bragantino por 1-1, gracias a un gol de Lautaro Pereyra. Con este resultado, el equipo de Eduardo Coudet aseguró su lugar en la siguiente instancia de la Copa Sudamericana, aunque no el liderazgo del grupo H, ya que dependerá de lo que suceda en la última jornada para saber si es primero o segundo.

En el estadio Monumental, el mediocampista Alix Vinicius abrió el marcador para los brasileños a los 34 minutos de juego mientras que, en el complemento, el delantero Lautaro Pereyra igualó el encuentro a los 48 para el "Millonario".

Con este resultado, el equipo de Eduardo Coudet se quedó con el primer lugar del Grupo H con 11 puntos y cerrará su participación en esta Copa Sudamericana cuando reciba a Blooming de Bolivia el próximo miércoles.

En lo pronto, River viajará a Córdoba para enfrentar a Belgrano, el domingo desde las 15.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, en la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

Por su parte, el equipo de Vagner Mancini perdió la chance de sacarle 3 puntos de diferencia a Carabobo de Venezuela y ahora se mantiene como escolta de River con 7 unidades, una por encima de los venezolanos que aún deben jugar ante Blooming.

Bragantino cerrará su participación en esta fase de grupos el próximo miércoles a las 21.30 cuando reciba a Carabobo, con el cual disputará el segundo lugar de este Grupo H.

En lo pronto, el equipo de Mancini enfrentará a Vasco da Gama, el domingo desde las 20.30 en el estadio Sao Januario, por la fecha 17 del Brasileirao.