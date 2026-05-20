Lanús perdió en Quito y quedó eliminado de la Copa Libertadores

Lanús empataba con Liga y dependía de sí mismo, pero sintió el golpe del gol en contra de Peña Biafore y el 0-2 a los 90’ lo eliminó. Ahora, buscará meterse en la Sudamericana.

Hoy 23:30

Parecía un partido controlado. Parecía que se traía un puntazo para definir todo en la última fecha. Parecía que se podía ilusionar con seguir con vida en la Copa. Sin embargo, Lanús sintió el impacto del gol en contra de Felipe Peña Biafore y, por el 0-2 en el epílogo del encuentro, se convirtió en el primer conjunto argentino eliminado de la Libertadores. ¿Ahora? A buscar acceder a la Sudamericana y conseguir el bi.

El Granate necesitaba recuperarse de los golpazos que recibió en la altura de Bolivia ante Always Ready (0-4) y del adiós en los octavos de final del Torneo Apertura frente a Argentinos. Por eso, el equipo sabía que tenía enfrente una prueba de fuego para recuperarse y empezar a cerrar el semestre de la mejor manera posible. Consciente de lo que necesitaba para salir airoso de los 2.850 metros de altura de Quito, Mauricio Pellegrino planteó un partido con una postura sencilla: dos líneas de cuatro bien marcadas, juntitas, buscando evitar quedar mal parado y tratando de salir rápido de contra. El libreto estuvo cerca de darle réditos en materia ofensiva en el primer tiempo.

En el complemento, Lanús acusó recibo del desgaste físico. Fue bajando la intensidad, cada vez se fue tirando más atrás y ni siquiera tuvo aire para hallar una contra salvadora. Como si fuera poco, en uno de los momentos más sensibles, Peña Biafore metió el pie donde no debía tras una pelota parada y la metió en contra. Un golpazo que trajo consecuencias.

Ya a los 90’, cuando el Grana estaba más pendiente de la finalización del duelo que en igualar, Liga armó un jugadón que definió Fernando Cornejo y despidió a los del Sur de la Copa.