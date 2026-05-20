El representante de Nahitan Nández presionó a Boca: “Se tienen que mover”

Pablo Bentancur confirmó que el mediocampista uruguayo tiene ofertas para seguir en Arabia Saudita, además de sondeos desde Italia y México. “Tiene amor por Boca, pero hoy lo veo difícil”, aseguró.

Hoy 23:43

Mientras Boca Juniors atraviesa días calientes tras el polémico empate ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, desde Uruguay aparecieron declaraciones que encendieron la ilusión y también la preocupación en el mundo xeneize. Pablo Bentancur, agente de Nahitan Nández, dejó un mensaje claro para la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme.

“En este caso se tiene que mover el equipo por él, hoy lo veo difícil”, aseguró Bentancur en diálogo con Carve Deportiva, dejando en evidencia que el volante espera una señal concreta desde La Ribera para analizar seriamente un regreso.

El representante remarcó que Nández mantiene un fuerte vínculo emocional con Boca, aunque también aclaró que el futbolista tiene varias propuestas importantes sobre la mesa.

“Nández tiene un amor por Boca”, expresó, aunque rápidamente agregó que el panorama hoy no parece sencillo para el club argentino.

Actualmente, el mediocampista de 30 años juega en Al-Qadsiah FC, donde además recibió una importante oferta de renovación. Según explicó Bentancur, también existen intereses concretos desde el fútbol mexicano y desde Italia.

“Ayer recibimos una oferta para renovarle a Nández. Está peleando para ser el mejor jugador del equipo y uno de los mejores de la liga en su puesto”, afirmó el empresario.

Luego agregó: “Recibimos una oferta muy importante de México y también hay dos clubes de Italia interesados. Nández tiene un año más de contrato y ya tiene una propuesta para renovar”.

Desde hace tiempo, Juan Román Riquelme mantiene contacto con el futbolista e intentó convencerlo en más de una ocasión para regresar al club. Incluso, el propio Nández había revelado tiempo atrás una charla informal con el presidente xeneize.

“La otra vez, un poco en chiste, me mandó un mensaje diciéndome si iba a seguir de vacaciones en Arabia y si quería volver a Boca”, había contado el uruguayo.

El principal problema parece ser económico. El mediocampista tiene contrato vigente con el club saudí hasta mediados de 2027 y cuenta con una cláusula de salida cercana a los cinco millones de euros, una cifra importante para la realidad financiera de Boca.

Por ahora, el escenario parece claro: Nahitan Nández desea volver a vestir la camiseta azul y oro, pero aguarda una propuesta formal que lo impulse a activar su salida del fútbol árabe.

El uruguayo tuvo un exitoso paso por Boca Juniors entre 2017 y 2019, período en el que disputó 67 partidos, convirtió seis goles y conquistó la Superliga Argentina y la Supercopa Argentina. Además, integró el plantel que perdió la histórica final de la Copa Libertadores frente a River Plate en Madrid.