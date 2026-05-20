La impactante revelación de Dibu Martínez tras ganar la Europa League: “Me rompí el dedo”

El arquero argentino confesó que sufrió una lesión durante la entrada en calor antes de la final ante Friburgo, aunque igualmente jugó los 90 minutos y fue campeón con Aston Villa.

20/05/2026

Emiliano Martínez volvió a demostrar su espíritu competitivo en una noche histórica para Aston Villa. Luego de la goleada 3-0 frente a SC Freiburg en la final de la UEFA Europa League, el arquero sorprendió con una impactante revelación: jugó lesionado.

En medio de los festejos por el título conseguido en el Tüpraş Stadyumu, Dibu contó que sufrió una fractura en uno de sus dedos durante la entrada en calor previa al partido.

“La verdad, es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido. Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida y lo sigo haciendo”, expresó en diálogo con ESPN.

La confesión generó preocupación inmediata pensando en el Mundial 2026, aunque el propio arquero llevó tranquilidad sobre su situación física.

“Nunca tuve una rotura de dedo. Cada vez que agarraba la pelota se me iba para el otro lado. Pero bueno, son caminos que hay que pasar. Estoy orgulloso de defender al Aston Villa”, explicó.

Desde el entorno del futbolista le confiaron a TyC Sports que la lesión no sería de gravedad y que no afectará su preparación con la Selección Argentina para la próxima Copa del Mundo.

A pesar del dolor, Martínez completó los 90 minutos y celebró su primer gran título con Aston Villa, donde ya es considerado un ídolo absoluto. Además, el marplatense estiró una impresionante racha en finales: disputó siete definiciones por títulos entre Arsenal, la Selección Argentina y Aston Villa, y ganó todas.

Durante los festejos, el arquero también dejó palabras de agradecimiento para los hinchas y para Unai Emery, con quien mantiene una relación muy cercana desde su etapa en Arsenal.

“La verdad, los fans y el club son como mi familia. Cada vez que juego y defiendo el arco de Aston Villa lo hago con orgullo”, afirmó.

Luego, agregó: “A Emery lo quiero mucho. Lo conozco hace muchos años, desde Arsenal. Me llevo muy bien. Es un ganador como yo, un enfermo de ganar partidos”.

Con la Europa League ya en sus manos, Dibu no se conforma y rápidamente puso la mira en el gran objetivo que se viene con la Albiceleste.

“Estoy muy feliz. Ahora a disfrutar con los chicos y después enfocarme en el Mundial”, sentenció.