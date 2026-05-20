Ricard Zapatero: “La IA nos tiene que ayudar, pero el criterio humano debe seguir mandando”

El CEO de Fira Barcelona analizó el impacto de la IA en las ciudades, destacó el crecimiento tecnológico de Santiago del Estero y aseguró que el desafío pasa por utilizar las herramientas digitales para mejorar la vida de las personas.

20/05/2026

En el marco de una nueva edición del Smart City Expo Santiago del Estero 2026, Ricard Zapatero, uno de los referentes internacionales del evento, reflexionó sobre el avance de la inteligencia artificial, el futuro de las ciudades inteligentes y el rol que tendrá la tecnología en la vida cotidiana de las personas.

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Durante una entrevista brindada en Radio Panorama, Zapatero explicó que el objetivo central de Smart City sigue siendo debatir cómo las nuevas tecnologías pueden contribuir a construir ciudades “mejores para vivir”. En ese sentido, destacó la amplitud del programa de este año, que reúne a más de 250 conferencistas de distintos paneles y sesiones.

“El tema de la inteligencia artificial tiene mucha importancia porque es lo que está más en boga ahora mismo. La pregunta es cómo nos afecta y cómo va a hacerlo en el futuro”, señaló.

El especialista sostuvo que la IA ya comenzó a incorporarse en prácticamente todas las actividades cotidianas y consideró que el desafío principal pasa por aprender a convivir con estas herramientas sin perder la capacidad de decisión humana. “La inteligencia artificial es como si tuviéramos siempre uno o dos ayudantes que hacen las cosas muy rápido, pero siempre tenemos que supervisarla. El criterio personal tiene que seguir pesando más”, afirmó.

Zapatero también repasó cómo evolucionaron las ciudades inteligentes desde los primeros encuentros realizados en Barcelona en 2011 hasta la actualidad. Según explicó, uno de los primeros grandes cambios estuvo relacionado con la posibilidad de realizar trámites digitales sin necesidad de asistir físicamente a oficinas públicas.

“Antes tenías que hacer filas para cualquier gestión. Hoy puedes interactuar con tu ciudad desde el celular y eso fue una revolución. Ahora lo que viene es una etapa donde la inteligencia artificial incluso podrá anticiparse a las necesidades de los ciudadanos”, explicó.

En otro tramo de la entrevista, el referente internacional advirtió sobre la necesidad de fomentar el pensamiento crítico frente al crecimiento de la IA, especialmente entre las nuevas generaciones. “Tenemos que educar para que las personas puedan poner en duda lo que les diga una inteligencia artificial. A veces responde algo y luego cambia completamente cuando la cuestionas”, ejemplificó.

Además, comparó las distintas miradas que existen sobre las ciudades inteligentes en diferentes partes del mundo. Mientras en Asia el foco está puesto en la innovación tecnológica permanente y en Estados Unidos predomina la rentabilidad económica, consideró que en América Latina existe una visión más vinculada a la inclusión social y la igualdad.

“En Latinoamérica está muy presente cómo la tecnología puede ayudar a equilibrar mejor la sociedad y reducir desigualdades. Esa es una gran fuerza que tenemos que poner en valor”, sostuvo.

Finalmente, Zapatero elogió el crecimiento de Santiago del Estero dentro del circuito internacional de Smart City y destacó el posicionamiento de la provincia como un espacio de intercambio de ideas sobre innovación y gestión urbana.

“Santiago del Estero demuestra una vez más su voluntad de ser capital del pensamiento y del intercambio de ideas sobre cómo gestionar las ciudades para mejorar la vida de los ciudadanos”, concluyó.