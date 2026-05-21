Racing se juega todo ante Caracas en el Cilindro por la Copa Sudamericana

La Academia recibe al conjunto venezolano desde las 21 en Avellaneda con la obligación de ganar para llegar con chances de clasificación a la última fecha del Grupo E.

Hoy 11:44

Racing Club y Caracas se enfrentarán este jueves desde las 21:00 en el Estadio Presidente Perón, por la quinta fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto dirigido por Gustavo Costas atraviesa un momento delicado y necesita ganar sí o sí para mantener viva la ilusión de avanzar a la próxima ronda.

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La Academia llega a este compromiso ubicada en el tercer puesto del grupo con apenas cuatro puntos, mientras que el conjunto venezolano suma ocho y ocupa la segunda posición. Además, Botafogo lidera la zona con diez unidades y ya dejó sin chances a Racing de terminar primero, debido a que el elenco argentino perdió ambos enfrentamientos ante el equipo brasileño.

En esta Copa Sudamericana, Racing venció a Independiente Petrolero, empató 1-1 frente a Caracas en Venezuela y cayó en sus dos partidos contra Botafogo. El empate en tierras venezolanas dejó mucha preocupación en Avellaneda porque el equipo dominó gran parte del encuentro pero no pudo sostener la ventaja.

El panorama es claro para la Academia: deberá ganar este jueves y luego hacer lo propio en la última jornada ante Independiente Petrolero. Además, necesitará que Botafogo no pierda frente a Caracas en Venezuela para poder quedarse con el segundo lugar del grupo y avanzar.

En el plano local, el equipo de Costas viene golpeado tras caer 2-1 ante Rosario Central y quedar eliminado del Torneo Apertura 2026 en cuartos de final. Ese partido terminó con las expulsiones de Adrián Martínez y Marco Di Césare, aunque ambos podrán estar presentes en el duelo internacional.

Por el lado de Caracas, la realidad continental contrasta con su flojo presente en el campeonato venezolano. Los Demonios Rojos finalizaron décimos en la fase regular local y quedaron afuera de la pelea por el título, pero en la Sudamericana sorprendieron con una campaña sólida que hoy los tiene muy cerca de la clasificación. Un empate en Avellaneda les alcanzará para asegurarse seguir en competencia durante el segundo semestre.

Probables formaciones

Racing Club

Matías Tagliamonte; Marco Di Césare, Santiago Sosa, Marcos Rojo o Franco Pardo; Gastón Martirena, Matías Zaracho, Bruno Zuculini, Toto Fernández o Baltasar Rodríguez, Gabriel Rojas; Tomás Conechny y Adrián Martínez.

DT: Gustavo Costas.

Caracas FC

Frankarlos Benítez; Eduardo Ferreira, Jesús Quintero, Luis Mago, Jesús Yendis; Christian Larotonda, Irving Gudiño; Wilfred Correa, Michael Covea, Robert Hernández; Adrián Fernández.

DT: Fernando Aristeguieta.