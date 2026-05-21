Operativo "Caras Rotas": el DFI desarticuló una red criminal que usurpaba identidades y realizaba fraudes con tarjetas de crédito

Allanaron una vivienda en Beltrán. La organización delictiva operaba en el ámbito del AMBA y en la provincia de Santiago del Estero.

Hoy 12:08

En un procedimiento supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) desbarataron una organización delictiva que operaba en el ámbito del AMBA y en la provincia de Santiago del Estero, la cual se dedicaba a la usurpación de identidades y estafas con tarjetas de crédito.

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La causa comenzó en 2025, cuando el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de San Martín a cargo de la Dra. Alicia Vence, Secretaría N°6 del Dr. Juan Ignacio Furia, solicitó a la División Antifraude de la PFA la realización de tareas investigativas para dar con esta banda.

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De esta manera, los federales desplegaron un amplio trabajo de campo que permitió reconstruir el funcionamiento interno de la estructura y el rol específico de cada uno de sus miembros. Se estableció que los sospechosos usaban identidades apócrifas generadas a través del uso de documentación falsificada, para luego interceptar las tarjetas de crédito durante la etapa de su envío postal, antes que llegaran a sus titulares verdaderos. Una vez que las obtenían, realizaban una gran cantidad de compras de electrodomésticos y bienes de gran valor, que posteriormente revendían y de esa manera obtenían dinero en efectivo.

Tras las pesquisas, se identificaron a ocho hombres y seis mujeres que conformaban la estructura criminal con distintos roles y funciones. Algunos ejecutaban las compras y los “fletes” tanto del material apócrifo como de los bienes adquiridos, mientras que otros utilizaban la imagen de su rostro para los DNI adulterados, comúnmente denominados como "presta cara".

A su vez, se verificaron un total de trece domicilios ubicados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los partidos de Tres de Febrero, Morón, Merlo, Moreno, San Martín; en la ciudad bonaerense de 20 de Junio y en la localidad de Beltrán, provincia de Santiago del Estero.

Fue así que se efectuaron los allanamientos en dichos lugares y fueron detenidos 14 delincuentes. Asimismo, se secuestró una gran cantidad de tarjetas de crédito de distintas entidades bancarias, 172 licencias de conducir sin fotos y sin datos, impresoras de tarjetas de identificación y credenciales, diez posnet portátiles, siete rollos de papel holográfico, máquinas estampadoras y plastificadoras, 11.421.300 de pesos en efectivo junto con 3.600 dólares, un chaleco antibalas, un revólver calibre .22, municiones y cartuchos de bala de distintos calibres, dos equipos de radio comunicación, cuatro vehículos, uno de ellos ploteado con el logo de una empresa de encomiendas y 25 celulares.