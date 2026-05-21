Independiente Rivadavia visita a Deportivo La Guaira con el boleto a octavos ya asegurado

La Lepra mendocina jugará este jueves desde las 19 en Venezuela por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. El conjunto de Alfredo Berti lidera la zona y buscará quedar muy cerca de cerrar la fase como primero.

Hoy 12:24

En el Estadio Olímpico de la UCV, Deportivo La Guaira e Independiente Rivadavia se enfrentarán este jueves desde las 19.00 por la quinta fecha del Grupo C de la Copa Libertadores 2026. La Lepra mendocina llega atravesando un momento histórico: está invicta, lidera su grupo y ya consiguió la clasificación a los octavos de final con dos jornadas de anticipación.

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El conjunto venezolano, en cambio, necesita ganar para seguir soñando con avanzar de ronda. Deportivo La Guaira marcha tercero con tres puntos, producto de tres empates y una derrota, y sabe que una victoria en Caracas lo dejará con chances de clasificación de cara a la última jornada. En el torneo local, el equipo dirigido por Héctor Bidoglio mantiene una campaña irregular, aunque continúa entre los protagonistas del campeonato venezolano.

Por el lado de Independiente Rivadavia, el presente continental ilusiona a todo Mendoza. El equipo de Alfredo Berti suma 10 puntos tras tres triunfos y un empate, incluyendo el histórico triunfo frente a Fluminense en el Maracaná y el reciente 1-1 ante el conjunto brasileño en Mendoza. Gracias a esa campaña, la Lepra fue el primer clasificado a octavos de final de esta edición de la Libertadores.

Sin embargo, en el plano local sufrió un golpe inesperado. Después de terminar primero en la Zona B del Torneo Apertura con 34 puntos, Independiente Rivadavia quedó eliminado en octavos de final tras perder 2-1 frente a Unión en Mendoza. Ahora, el equipo mendocino intentará dejar atrás esa frustración y enfocarse de lleno en el sueño internacional.

En el partido de ida disputado en el Malvinas Argentinas, la Lepra se impuso con autoridad por 4-1 sobre Deportivo La Guaira y dejó en claro las diferencias futbolísticas entre ambos equipos. Aun así, el conjunto venezolano intentará hacerse fuerte de local para mantenerse con vida en el certamen.

Probables formaciones

Deportivo La Guaira

Cristopher Varela; Guillermo Luis Ortiz, Martín Gianoli, Jorge Gutiérrez; Luis Peña, Rommell Ibarra, Juan Castellanos, José Correa, Carlos Faya; Jose Ali Meza y Flabian Londoño.

DT: Héctor Bidoglio.

Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Leonard Costa, Sheyko Studer, Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Sebastián Villa, Alex Arce, Fabrizio Sartori.

DT: Alfredo Berti.

Datos del partido