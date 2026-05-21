Santiago Lawn Tennis pone en marcha la 19° edición del histórico David Werenitzky

El certamen M15 comenzará este sábado y reunirá a clubes de distintas provincias en un fin de semana cargado de rugby juvenil en Santiago del Estero.
El Santiago Lawn Tennis Club pondrá en marcha este sábado una nueva edición del ya tradicional torneo David Werenitzky, que este año celebrará su 19° edición y volverá a reunir a equipos de distintos puntos del país en una verdadera fiesta del rugby juvenil.
El certamen, destinado a la categoría M15, se desarrollará en las dos canchas habilitadas por la institución del parque Aguirre y se extenderá hasta el domingo, día en el que se disputarán todas las finales. Como ocurre cada temporada, el torneo contará con una importante convocatoria y promete dos jornadas a puro deporte y camaradería.
Entre los participantes estarán los dos equipos anfitriones del Santiago Lawn Tennis, el Rojo y el Blanco, además de Old Lions RC. También llegarán delegaciones de diferentes provincias, entre ellas los conjuntos salteños de Jockey Club (Rojo y Blanco), Gimnasia y Tiro y Tigres.
La competencia también tendrá presencia cordobesa con La Tablada y Jockey Club de Córdoba, ambos con dos equipos. A ellos se sumarán Santa Fe Rugby, Curne de Chaco, Aranduroga y Taraguy de Corrientes, además de San Juan Rugby, completando una destacada grilla de clubes.
Durante el torneo se pondrán en juego las tradicionales copas de Oro, Plata, Bronce y Madera, que se definirán el domingo. Además, la organización confirmó nuevamente la entrega de la Copa Espíritu del Rugby, reconocimiento destinado a la delegación que demuestre el mejor comportamiento y los valores característicos de este deporte.
La actividad comenzará el sábado desde las 9 de la mañana y se extenderá aproximadamente hasta las 17. En tanto, el domingo los encuentros arrancarán a las 9.30 y las finales se disputarán después del mediodía, en lo que será el cierre de una nueva edición de uno de los torneos juveniles más reconocidos de la región.