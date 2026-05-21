Santiago Lawn Tennis pone en marcha la 19° edición del histórico David Werenitzky

El certamen M15 comenzará este sábado y reunirá a clubes de distintas provincias en un fin de semana cargado de rugby juvenil en Santiago del Estero.

Hoy 13:07

El Santiago Lawn Tennis Club pondrá en marcha este sábado una nueva edición del ya tradicional torneo David Werenitzky, que este año celebrará su 19° edición y volverá a reunir a equipos de distintos puntos del país en una verdadera fiesta del rugby juvenil.

El certamen, destinado a la categoría M15, se desarrollará en las dos canchas habilitadas por la institución del parque Aguirre y se extenderá hasta el domingo, día en el que se disputarán todas las finales. Como ocurre cada temporada, el torneo contará con una importante convocatoria y promete dos jornadas a puro deporte y camaradería.

Entre los participantes estarán los dos equipos anfitriones del Santiago Lawn Tennis, el Rojo y el Blanco, además de Old Lions RC. También llegarán delegaciones de diferentes provincias, entre ellas los conjuntos salteños de Jockey Club (Rojo y Blanco), Gimnasia y Tiro y Tigres.

La competencia también tendrá presencia cordobesa con La Tablada y Jockey Club de Córdoba, ambos con dos equipos. A ellos se sumarán Santa Fe Rugby, Curne de Chaco, Aranduroga y Taraguy de Corrientes, además de San Juan Rugby, completando una destacada grilla de clubes.

Durante el torneo se pondrán en juego las tradicionales copas de Oro, Plata, Bronce y Madera, que se definirán el domingo. Además, la organización confirmó nuevamente la entrega de la Copa Espíritu del Rugby, reconocimiento destinado a la delegación que demuestre el mejor comportamiento y los valores característicos de este deporte.

La actividad comenzará el sábado desde las 9 de la mañana y se extenderá aproximadamente hasta las 17. En tanto, el domingo los encuentros arrancarán a las 9.30 y las finales se disputarán después del mediodía, en lo que será el cierre de una nueva edición de uno de los torneos juveniles más reconocidos de la región.