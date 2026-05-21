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Banfield cambió de rumbo y presentó a su nuevo cuerpo técnico

Tras el flojo presente en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña, la dirigencia del Taladro bandeño decidió finalizar el ciclo de Víctor Figueroa y apostar por una nueva conducción futbolística.

Hoy 13:30
Jorge Roberto Chazarreta

Luego de una serie de resultados adversos en el Torneo Anual de la Liga Santiagueña de Fútbol, la comisión directiva de Banfield de La Banda resolvió ponerle fin al ciclo de Víctor Figueroa como entrenador del plantel de primera división.

La decisión fue tomada debido al complicado presente futbolístico que atraviesa el conjunto bandeño en el certamen doméstico. A partir de ahora, el club buscará cambiar la imagen del equipo con la llegada de un nuevo cuerpo técnico que ya fue confirmado oficialmente.

El encargado de conducir al plantel superior será Jorge Roberto “Borchy” Chazarreta, quien asumirá como director técnico de primera división. Trabajará junto al preparador físico Pablo Daniel Tevez, en una estructura que intentará reencauzar el rumbo futbolístico del Taladro.

Además, la institución confirmó que Germán Gerardo Ayiou estará al frente de la división reserva, completando así el nuevo proyecto deportivo que comenzará a trabajar en los próximos días.

Banfield tendrá descanso este fin de semana debido a que quedará libre en la sexta fecha del campeonato. Por ese motivo, el debut oficial del nuevo cuerpo técnico será en la séptima jornada, cuando el elenco bandeño enfrente a Instituto Santiago en un compromiso clave para comenzar a levantar cabeza en el torneo.

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