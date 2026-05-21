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Policiales

A punta de pistola, delincuentes robaron la recaudación de un kiosco céntrico

Dos delincuentes ingresaron al comercio ubicado en la intersección de La Plata y Chaco, amenazaron a la empleada y escaparon con la caja registradora.

Hoy 13:23

Momentos de tensión y miedo se vivieron durante la noche del miércoles en un kiosco céntrico de Santiago, donde dos delincuentes armados irrumpieron en el local y se llevaron la recaudación tras amenazar a la empleada.

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El hecho ocurrió cerca de las 20.50 en un comercio ubicado en la esquina de La Plata y Chaco, en una zona de importante circulación de personas y vehículos.

De acuerdo con la información aportada por fuentes policiales, los sospechosos ingresaron al negocio simulando ser clientes. Sin embargo, segundos después uno de ellos sacó un arma de fuego y redujo a la trabajadora.

Mientras la apuntaban, los ladrones exigieron el dinero que había en la caja registradora. La empleada, en medio del temor, entregó la recaudación para evitar resultar herida.

Los delincuentes lograron apoderarse de aproximadamente 120 mil pesos en efectivo y luego escaparon rápidamente del lugar antes de la llegada de la Policía.

Tras el asalto, personal policial arribó al comercio y comenzó con las primeras averiguaciones para intentar identificar a los autores del robo.

La investigación quedó en manos de efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 2, que trabajan con registros de cámaras de seguridad y relevamientos en la zona para reconstruir el recorrido realizado por los sospechosos.

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