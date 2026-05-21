“Tenía una mano pesada”: declaró como imputada la madre de la menor muerta en Río Hondo

La mujer declaró ante el fiscal Rafael Zanni. Indicó que su pareja siempre la golpeaba usando la mano. René Orlando Bulacio ya había pasado más de una década en la cárcel por homicidio.

Hoy 13:27

Este jueves se llevó a cabo la audiencia de declaración indagatoria, como imputada, a Viviana Soledad Ovejero sobre la muerte de su hija de 10 años.

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Vale recordar que Ovejero, de 26 años, señaló a su pareja René Orlando Bulacio como principal responsable de la muerte de la menor.

Ante el fiscal Rafael Zanni, la mujer indicó que ella también es una víctima de Bulacio, ya que sufría violencia de género, que también recibía golpes de parte de él y sentía temor, una de las razones por las cuales no buscó ayuda anteriormente.

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Según expresó el funcionario judicial a Diario Panorama, Ovejero resaltó que “veía cómo le pegaba” Siempre con la mano, pero tiene mano pesada”. Agregó que la razón del ensañamiento de Bulacio con la menor era porque él decía que la misma no era hija de él, aunque “siempre le aseguré que también era su hija”, manifestó la mujer durante la audiencia.

Antecedentes

René Orlando Bulacio fue condenado en 2001 a 11 años de prisión por el homicidio de un hombre, hecho ocurrido en la localidad de Brea Puñuna, ocasión en la que habría usado una escopeta para cometer el crimen.

Bulacio tiene además otras dos hijas con Ovejero, menores que en los próximos días deberán pasar por cámara Gesell para contar cómo eran sus días en la vivienda y tratar de averiguar si saben algo sobre la muerte de su hermana mayor.

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Por el momento, la mujer seguirá en libertad al cuidado de las otras dos menores. También se solicitó una prueba de ADN para cotejar que la fallecida sea efectivamente hija de Bulacio.

Informe de la autopsia

Tras la sospechosa muerte de la menor y las marcas halladas en su cuerpo, se dispuso que la misma sea sometida a una autopsia.

Una de las cosas que más llamó la atención de los peritos fue la desnutrición de la misma, ya que su cuerpo pesaba apenas unos 13 kilos. Un peso demasiado bajo para una nena de esa edad.

Otra de las marcas halladas en el cuerpo, y clara evidencia del maltrato físico que recibía, eran los hematomas de diversa evolución, golpes más antiguos a más nuevos, en piernas, glúteo, brazos, rostro, cabeza. Estos eran de origen traumático: golpes de puño, patadas o de ser sujetada con fuerza con las manos.

El examen del cráneo fue relevante, dado que se pudo observar el daño sufrido, el que, al ir avanzando y no recibir el tratamiento adecuado, fue lo que desencadenó la muerte con una agonía lenta y dolorosa de al menos dos días, que derivó en el paro cardíaco.

Desde un principio, el fiscal Zanni solicitó medidas tendientes a aclarar las circunstancias de la muerte de la pequeña. Tras ver el cuerpo de la menor en la vivienda y la declaración brindada en el lugar por Bulacio, ordenó la demora del sujeto de inmediato. Luego, tras conocer el informe preliminar, durante la tarde del domingo 17 de mayo, ordenó de inmediato su aprehensión.

Además, ordenó otro tipo de pericias, como estudios socioambientales, a cargo de un equipo interdisciplinario con otras áreas de la justicia y el Estado. Entre estas medidas también solicitó la aprehensión de la madre, al considerar que tiene responsabilidades en el fatal desenlace.