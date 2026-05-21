Old Lions agranda el Pipo del León y se prepara para un fin de semana a puro rugby

El club santiagueño organizará la sexta edición de su tradicional torneo juvenil con una cifra récord de equipos.

Hoy 13:16

Old Lions RC volverá a ser protagonista de uno de los eventos más importantes del rugby juvenil del norte argentino con la realización de la sexta edición del Pipo del León, un certamen que año tras año sigue creciendo y que en esta oportunidad contará con la presencia de 20 equipos de distintas provincias del país.

La institución santiagueña asumirá un gran desafío organizativo al ampliar considerablemente la cantidad de participantes respecto de temporadas anteriores, consolidando así al torneo como uno de los encuentros juveniles más convocantes de la región.

Entre los clubes santiagueños que participarán estarán el anfitrión Old Lions, además de Santiago Lawn Tennis, Santiago Rugby y Añatuya RC. A ellos se sumarán importantes instituciones del rugby nacional como Jockey Club, Universitario, Gimnasia y Tiro, Tiro Federal y Tigres de Salta.

La lista de participantes también incluirá a Tucumán Rugby, Suri de Jujuy, Teros de Catamarca, Universitario de Córdoba, Curne de Chaco y los correntinos Aranduroga, San Patricio y Taraguy, garantizando un torneo de gran nivel competitivo.

El certamen se jugará tanto en las canchas de Old Lions como en el Polideportivo Provincial, una medida que permitirá albergar la enorme cantidad de encuentros programados durante el fin de semana. La definición tendrá lugar el domingo, en simultáneo con otros tradicionales torneos juveniles que se desarrollarán en Santiago del Estero.

Primera edición del Pegaso

Finalmente Santiago Rugby se sumará este año a la fiesta del rugby Juvenil con la primera edición del Pegaso, que contará con la participación de 6 equipos de esta ciudad, Corrientes y Jujuy y que se disputará íntegramente el sábado.

El local, Old Lions, Santiago Lawn Tennis y Añatuya serán los representantes de la provincia y a ellos se le sumarán en este primer torneo los correntinos de San Patricio y los jujeños de Suri.

Sin dudas, significará solo el punto de partido de un certamen que seguirá creciendo año tras año para hacer aún más importante el fin de semana del rugby juvenil en Santiago del Estero.