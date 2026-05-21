Emprendedora santafesina resaltó las bondades del Smart City: "Es lindo ver cómo la tecnología ayuda a mejorar la calidad de vida humana"

Manuela Vaca, integrante de la Fundación Flor, valoró en Radio Panorama remarcó la importancia de capacitarse para formar parte de las decisiones en ciudades inteligentes.

Hoy 13:41

En el marco de la Smart City Expo Santiago del Estero, Manuela Vaca, integrante de la Fundación Flor de Venado Tuerto (Santa Fe), compartió su experiencia y destacó el impacto del evento, especialmente en relación con la formación y el protagonismo de los jóvenes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Me ha sorprendido la ciudad, la propuesta es muy interesante. Está colmado de estudiantes y las charlas fueron sumamente motivadoras”, expresó en diálogo con Radio Panorama. En ese sentido, subrayó que el evento permite “desmitificar la inteligencia artificial, abrir la cabeza y nutrirse”, y remarcó que el eje central pasa por la educación.

Vaca también valoró los avances tecnológicos en términos de cercanía y conectividad: “Es lindo ver cómo la tecnología avanzó y cómo todo ayuda a mejorar la calidad de vida humana”, señaló, destacando el impacto positivo que estas herramientas pueden tener en la vida cotidiana.

En relación con su trabajo en la Fundación Flor, explicó que la organización busca capacitar personas para que puedan involucrarse en espacios de decisión, promoviendo el liderazgo y la participación activa. “Una herramienta de liderazgo hoy le sirve a cualquiera. Buscamos personas con curiosidad y empuje, que quieran tomar acción y ser parte de la toma de decisiones”, afirmó.

Desde su experiencia personal como emprendedora en el rubro del calzado y la indumentaria, Vaca remarcó la importancia de la formación continua: “Dejé de pensar mi proyecto como un hobby para entenderlo como una empresa. Es clave saber a dónde se quiere llegar, rodearse de gente que sepa más y construir redes de contacto que potencien el crecimiento”.

Finalmente, reflexionó sobre el concepto de ciudades inteligentes y sostuvo que el factor humano es determinante. “Una ciudad smart tiene que ver con su gente y con las herramientas que tiene para desarrollarse. La educación es fundamental, porque si no, podemos tener mucha tecnología pero no va a servir”, concluyó, al tiempo que advirtió sobre la necesidad de adaptarse a los cambios constantes del mundo actual.